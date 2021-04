Zaszczepiłeś się przeciwko COVID-19? Będziesz mógł pochwalić się tym na Facebooku

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 jest już z nami od ponad roku – codziennie czytamy i słyszymy o niej niemal wszędzie. Można więc powiedzieć, że stała się ona bardzo medialna, dlatego nie dziwi fakt, że zagościła również na portalach społecznościowych. Facebook prowadzi bardzo aktywne działania w kwestiach pandemicznych – wkrótce wzbogaci się o nakładki profilowe, dzięki którym użytkownicy będą mogli pochwalić się, że przyjęli szczepionkę przeciwko COVID-19.

Facebook chce rozpowszechnić szczepienia przeciwko COVID-19

Facebook chce odegrać istotną rolę w zwalczaniu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, dlatego podejmuje wiele działań, które mają na celu uświadomienie ludzi. Od teraz w serwisie dostępne będą specjalnej nakładki na zdjęcie profilowe propagujące szczepienia przeciwko COVID-19.

Fot. Facebook

Użytkownicy będą mogli dodawać różne ramki tematyczne do swoich zdjęć profilowych. Każda z nich ma zawierać hasło, zachęcające do szczepienia się, na przykład „Zaszczepmy się” czy „Zaszczepiłem się przeciwko COVID-19”.

Nakładki powstały we współpracy z Departamentem Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych oraz Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom. Ideą tej kampanii jest zachęcenie ludzi do zaszczepienie się przeciwko COVID-19. Zdaniem pomysłodawców, zobaczenie w mediach społecznościowych, że ktoś z rodziny czy znajomych zaszczepił się, może dodać ludziom pewności siebie i skłonić do powtórzenia tego działania.

Początkowo ramki propogujące szczepienia były dostępne jedynie w Stanach Zjednoczony, ale dzięki współpracy Facebooka z National Health Services w Wielkiej Brytanii, zostały udostępnione również użytkownikom mieszkającym na Wyspach.

Nowe ramki pozwolą Ci dzielić się wsparciem dla szczepionek przeciwko COVID-19 i przekonać się, że inni, których szanujesz i na których Ci zależy, robią to samo. W nadchodzących tygodniach pokażemy w Twoim kanale aktualności podsumowanie osób używających ramek propagujących szczepienia wśród Twoich znajomych, członków rodziny i osób, które obserwujesz. Facebook we wpisie na blogu

Jedną z twarzy kampanii jest znana amerykańska pisarka Arianna Huffington (fot. Facebook)

Nie tylko propagują, ale też pomagają w zapisach

Oprócz akcji propagującej szczepienia, Facebook rozpoczął również działania mające na celu pomóc ludziom w zapisywaniu się na nie. W narzędziu dostępnym w Centrum informacji o koronawirusie SARS-CoV-2 znajdują się informacje o godzinach pracy, danych kontaktowych oraz linkach, za pośrednictwem których można zarejestrować się na szczepienie.

Niestety, opisane powyżej funkcje nie są jeszcze dostępne w Polsce, ale być może z czasem trafią również do użytkowników z kraju nad Wisłą. Facebook pokazuje jednak, że można wykorzystać ogromną popularność, aby zrobić coś pożytecznego, czyli jak najszybciej zwalczyć pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 i wrócić do wyczekiwanej z utęsknieniem normalności.