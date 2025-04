Pancerny smartfon z dodatkowym ekranem AMOLED i gigantyczną baterią? Doogee mówi „proszę bardzo!”

Smartfon Doogee S200 Plus udowadnia, że odporność nie musi oznaczać wielkich kompromisów. Nowy pancerniak oferuje potężne podzespoły, nowoczesne funkcje i nietypowy, dodatkowy ekran AMOLED z tyłu. A to wszystko w obudowie, której niestraszna ani woda, ani upadki.

Możesz mieć dwa ekrany w jednym smartfonie

Doogee S200 Plus to urządzenie, które bez wątpienia przyciąga uwagę nie tylko swoją masywną obudową, ale przede wszystkim tym, co ma do zaoferowania. Producent postawił na solidną, pancerną konstrukcję z certyfikatami IP68, IP69K oraz MIL-STD-810H, co oznacza, że odporny smartfon przetrwa zanurzenie w wodzie (do 2 metrów na 24 godziny), kurz oraz upadki z wysokości.

Najciekawszym elementem nowego modelu jest jednak dodatkowy wyświetlacz AMOLED umieszczony na tyle obudowy. Ma on przekątną 1,32 cala i rozdzielczość 466 × 466 pikseli, a jego odświeżanie wynosi 60 Hz.

Choć ekran może wydawać się niewielki, jego możliwości są całkiem spore. Pozwala na szybki dostęp do ustawień Wi-Fi czy Bluetooth, podgląd stanu baterii, a także wyświetlanie animowanych tarcz. Tylko kilka ruchów wystarczy, by sprawdzić podstawowe informacje, bez potrzeby odblokowywania głównego wyświetlacza.

źródło: doogee

A skoro już o nim mowa, jest to 6,72-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz. Całość napędza MediaTek Dimensity 7300, ośmiordzeniowy układ wykonany w 4 nm litografii, który zapewnia pełne wsparcie dla sieci 5G.

Warto tutaj od razu dodać, że nie jest to jedyna tego typu konstrukcja dostępna na rynku. Kiedy sprawdziłem ten smartfon na grafikach miałem wrażenie, że gdzieś to już widziałem i nie pomyliłem się. Wydany w lutym 2025 roku Ulefone Armor 28 Ultra również oferuje dwa ekrany i jego konstrukcja jest bardzo podobna do Doogee S200 Plus.

Co jeszcze warto wiedzieć o Doogee S200 Plus?

Jednym z najmocniejszych punktów specyfikacji jest bez wątpienia akumulator o pojemności aż 10100 mAh. Nie zabrakło też szybkiego ładowania 33 W oraz ładowania zwrotnego 18 W, które pozwala na użycie smartfona jak powerbanku.

Do dyspozycji użytkownika oddano również 512 GB pamięci wewnętrznej, z możliwością rozszerzenia do nawet 2 TB za pomocą karty pamięci. W urządzeniu znalazło się też miejsce na aparat z główną 100 Mpix, Night Vision 20 Mpix i makro 2 Mpix. Doogee dorzuca również autorski algorytm Morpho Imaging oraz zestaw narzędzi AI, takich jak usuwanie tła, edycja zdjęć i generowanie cyfrowych awatarów.

Doogee S200 Plus (źródło: doogee)

Całość pracuje pod kontrolą czystego Androida 14 z dodatkowymi usprawnieniami producenta, takimi jak klonowanie aplikacji, dynamiczny panel sterowania czy tryb kapsuły. Smartfon jest już dostępny w sprzedaży na stronie producenta, a jego cena wynosi około 2000 złotych.