Kolejne gry w bibliotece GeForce NOW. Tym razem to 13 tytułów, w tym Outriders

Liczba gier, którymi można cieszyć się w usłudze GeForce NOW zwiększa się z tygodnia na tydzień. Tym razem dołączają do niej mniej znane tytuły, ale także wyczekiwane Outriders.

Jeszcze większy wybór gier

Usługa GeForce NOW przypomina trochę takiego Netfliksa dla gier – odpalimy mnóstwo tytułów nie tylko na komputerze, ale także na Maku, Chromebooku, Android TV czy smartfonie z Androidem czy iOS. I tak jak w Netfliksie, do GeForce NOW co rusz dołączają kolejne gry.

Jak w każdy czwartek, Nvidia informuje nas, w co nowego będziemy mogli zagrać z pomocą chmury. Chodzi o gry:

Najsilniejszą pozycją z powyższej listy z pewnością jest Outriders, które debiutuje dziś na wszystkich wiodących platformach. Ponieważ People Can Fly pozwala nam już od ponad miesiąca wypróbować grę w wersji demo, zakup pełnego tytułu będzie raczej świadomym wyborem. Z naszymi wrażeniami z dema, przeznaczonego na konsole Xbox Series S, możecie zapoznać się tutaj.

Następne gry w kolejce

W GeForce NOW należy spodziewać się kolejnych tytułów do ogrania. Do końca kwietnia do biblioteki usługi dołączą: