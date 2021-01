Outriders ma nową datę premiery i rusza z darmową wersją demonstracyjną

Gdzie się człowiek nie obejrzy, tam kolejne przesunięcia dat premier w świecie gier wideo. Miałem szczerą nadzieję, że w 2021 roku opóźnienia premier gier będą już coraz rzadsze, ale na razie niestety musimy zmierzyć się z kolejnym — tym razem padło na Outriders. Jest jednak też dobra wiadomość.

Outriders z nową datą premiery

Zespół People Can Fly podjął ważną decyzję w sprawie swojej najnowszej gry — Outriders nie zadebiutuje jednak 2 lutego 2021 roku. Firma zdecydowała, że gra zostanie wypuszczona na rynek nieco później, bo 1 kwietnia 2021 roku. Powodem opóźnienia jest — standardowo — chęć większego dopracowania produkcji i zadbanie o to, żeby gracze dostali najlepszą możliwą wersję gry na premierę.

An important update regarding Outriders. pic.twitter.com/HHZrq5GIik — Outriders (@Outriders) January 6, 2021

Dla przypomnienia, Outriders to najnowsza gra utalentowanego polskiego zespołu People Can Fly (twórcy takich gier jak m.in. Bulletstorm, Painkiller czy Gears of War: Judgment). Outriders to trzecioosobowa strzelanka science fiction z dużym naciskiem na kooperację. Gra posiada również bardzo rozbudowane elementy RPG, takie jak drzewko umiejętności czy system ekwipunku i jego modyfikacji.

Outriders ogółem zapowiada się bardzo dobrze, a People Can Fly zadbał o bardzo dobry marketing przed premierą swojej gry, organizując specjalne wydarzenia, na których pokazywano kolejne elementy tego tytułu. Jeden z takich wspomnianych filmów możecie podejrzeć TUTAJ.







Jest też dobra wiadomość!

People Can Fly nie ograniczyło się jednak tylko do złej wiadomości w swoim ostatnim ogłoszeniu. Zapowiedziano bowiem darmową wersję demonstracyjną gry, która pozwoli sprawdzić Outriders jeszcze przed premierą, zarówno w grze jednoosobowej, jak i kooperacji. W demo zagrać będziemy mogli już 25 lutego 2021 roku.

Pełna wersja Outriders zadebiutuje na rynku 1 kwietnia 2021 roku na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X|S. W późniejszym terminie, gra pojawi się również w Google Stadia.