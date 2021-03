Masz kupić ten smartfon tanio i nie narzekać

Smartfony za kilka tysięcy złotych nie sprzedają się w takich ilościach jak kilkukrotnie tańsze urządzenia. Klienci mają zapłacić za Oukitel C23 Pro niewiele i jednocześnie być w pełni zadowoleni z tego, co oferuje za takie pieniądze.

Od razu trzeba powiedzieć, że nie jest to smartfon z wysokiej półki. Szczerze mówiąc, jest on z najniższej, przynajmniej patrząc przez pryzmat jego ceny, bo jeśli chodzi o listę parametrów, to równie dobrze pasowałaby ona do urządzenia nawet dwukrotnie droższego.

Oukitel C23 Pro masz kupić tanio i nie narzekać

Regularna cena Oukitel C23 Pro została ustalona na 199,99 dolarów i – szczerze mówiąc – w takim przypadku można by było spokojnie przejść obok niego obojętne. Do 4 kwietnia 2021 roku model ten można jednak kupić o ponad połowę taniej! To całkowicie zmienia postać rzeczy.

W oficjalnym sklepie marki Oukitel na platformie AliExpress najnowszy smartfon dostępny jest obecnie za zaledwie 84,99 dolarów (równowartość ~340 złotych), mimo że sugerowana cena Oukitel C23 Pro w okresie promocyjnym to 99,99 dolarów. Zbiega się on jednak z 11. urodzinami AliExpress, dzięki czemu można zaoszczędzić jeszcze więcej. Jeśli ktoś szuka taniego sprzętu z niezłym wyposażeniem – powinien rozważyć tę propozycję.

Specyfikacja Oukitel C23 Pro

Specyfikacja Oukitel C23 Pro nie wgniecie Was w fotel, ale za 340 złotych (w okresie promocyjnym) smartfon oferuje naprawdę niezłe parametry. Wśród nich znajduje się 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD (maksymalnie 256 GB) oraz akumulator o pojemności 5000 mAh (ładowanie 10 W). Zaletą niewątpliwie są też czytnik linii papilarnych i Dual SIM, aczkolwiek hybrydowy (2x nano SIM lub SIM + microSD).

Ponadto specyfikacja Oukitel C23 Pro obejmuje wyświetlacz o przekątnej 6,53 cala i rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli (proporcje 20:9), procesor MediaTek Helio P22 (MT6762V/WB), system operacyjny Android 10 (w „czystej” postaci) oraz aparat o rozdzielczości 8 Mpix na przodzie. Na tyle znalazły się natomiast główny 13 Mpix (Sony IMX135), makro 2 Mpix i dwa czujniki głębi.

Oukitel C23 Pro ma wymiary 157,3×77,2×10,3 mm i waży 215 gramów. Smartfon dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, zielonej i niebieskiej.