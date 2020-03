Oukitel Z32 to nie smartwatch – to smartfon z Androidem na nadgarstek

Smartwatchami bardzo często nazywa się „przerośnięte” opaski sportowe, jednak w tym przypadku mamy do czynienia z zupełnie inną, bardzo rzadko spotykaną sytuacją. Oukitel Z32 jest bowiem urządzeniem o specyfikacji smartfona w formie smart-zegarka.

Oukitel Z32 – specyfikacja

Na pierwszy rzut oka Oukitel Z32 wygląda jak zupełnie zwyczajny smartwatch. Wyposażono go w okrągły, dotykowy wyświetlacz IPS o średnicy 1,6 cala i rozdzielczości 400×400 pikseli (według deklaracji producenta, współczynnik screen-to-body ratio wynosi 70%). Gdy jednak zagłębimy się bardziej w parametry techniczne tego urządzenia, przekonamy się, że pod względem specyfikacji bliżej mu do smartfona z Androidem aniżeli do smart-zegarka.

Oukitel Z32 pracuje pod kontrolą Androida 7.1.1 Nougat, a nie Wear OS by Google. W jego środku znajdują się też czterordzeniowy (4x ARM Cortex-A53; 28 nm) procesor MediaTek MT6739 1,5 GHz z układem graficznym IMG PowerVR GE8100, a także 3 GB LPDDR3 RAM i 32 GB pamięci wbudowanej typu eMMC 5.1 (bez możliwości rozszerzenia przy pomocy karty microSD). Użytkownik dostaje również do dyspozycji aż dwa aparaty: jeden nad ekranem (2 Mpix) do rozmów wideo, selfie i funkcji rozpoznawania twarzy oraz drugi o rozdzielczości 8 Mpix na bocznej krawędzi.

Oukitel Z32 oferuje też modem 4G LTE (z obsługą pasma B20 800 MHz), więc można go używać bez konieczności parowania ze smartfonem. Tym bardziej, że na pokładzie smartwatcha są również GPS i A-GPS. Do tego oczywiście nie mogło zabraknąć pulsometru i funkcji monitorowania aktywności fizycznej (9 trybów sportowych). Miłym dodatkiem jest także możliwość zmiany tarczy – można je pobrać z serwera lub ustawić zdjęcie z galerii.

Warto jeszcze dodać, że Oukitel Z32 ma „ceramiczną krawędź”, dzięki czemu powinien być bardziej odporny na zarysowania. Paski można wymieniać – będzie pasować każdy o szerokości 22 mm. W standardzie do smartwatcha dodawany jest skórzany w kolorze jasnobrązowym, ale do pierwszych 100 sprzedanych sztuk producent dodawał w prezencie gumowy.

Oukitel Z32 zasila akumulator o pojemności 900 mAh (ładowanie odbywa się przez złącze magnetyczne). Co ciekawe, dedykowana ładowarka (na microUSB) może pełnić również rolę power banka (dodatkowe 900 mAh) – wystarczy odpiąć kabel i wziąć ją ze sobą w razie potrzeby.

Jak widać, Oukitel Z32 jest dość nietypowym smartwatchem. Nie jest jednak wyjątkowym, bowiem podobnymi parametrami charakteryzuje się też KOSPET Prime.

Oukitel Z32 – cena

Smartwatch można kupić w sklepie GearBest za 129,99 dolarów (równowartość ~545 złotych). Jest to cena promocyjna – będzie obowiązywać jeszcze przez 3 dni, a następnie powróci do standardowego poziomu 189,99 dolarów.

Źródło: Oukitel

