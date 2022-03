Oto karty graficzne Intel ARC. Jak na razie tylko dla laptopów

Wreszcie są! Wyczekiwane przez wszystkich dedykowane karty graficzne Intela, czyli zdecydowanego lidera na rynku procesorów w segmencie desktop. Układy będą idealnym uzupełnieniem dla CPU Niebieskich, aczkolwiek jak na razie dostępnymi tylko w laptopach.

Intel ARC dla laptopów – mobilne granie wejdzie na nowy poziom

Intel podzielił swoje karty graficzne ARC na trzy serie – podobnie jak jest to w przypadku procesorów z serii Core. Mowa tu o ARC 3, ARC 5 oraz ARC 7 – zupełnie jak Core i3, core i5 oraz Core i7.

Najbardziej podstawowym z serii będzie ARC A350M – ten został stworzony z myślą o laptopach do mniej wymagających gier i aplikacji. Ma na pokładzie 6 rdzeni Xe, 6 jednostek ray tracing oraz 4 GB pamięci wideo GDDR6. Dalej jest ARC A370 z 8 rdzeniami XE, 8 RT i tą samą ilością VRAM – 4 GB GDDR6.

Wydajność drugiej w rodzinie karty graficznej Intel ARC jest tylko zadowalająca, bo w połączeniu z procesorem Core i7-12700H, w tytułach takich jak Hitman 3, Wiedźmin 3, wykręca więcej niż 60 FPS. Natomiast martwi mnie trochę wydajność w Doom Eternal, który nie jest najbardziej wymagającym tytułem. Karta jest około 50% wydajniejsza niż zintegrowany układ Iris Xe – cóż, mogło być lepiej.

Producent przygotował tu jednak technologię upscalingu – zupełnie taką samą jak DLSS, bowiem bazuje na sztucznej inteligencji i zaimplementowanych w środku specjalnych rdzeni. XeSS dopiero będzie raczkował, więc jego pierwsze wersje mogą nie być takie zadowalające, jak jest to w przypadku supersamplingu NVIDII. Technika ma trafić do pierwszych gier – takich jak Shadow of the Tomb Raider, Hitman 3 czy Chivalry 2.

Karty graficzne z serii Intel ARC będą pierwszymi na świecie, które przy pomocy sprzętu mają enkodować AV1, dzięki czemu aplikacje typu DaVinci Resolve czy Adobe Photoshop będą działały zdecydowanie lepiej. Co więcej, funkcja przyda się streamerom, bowiem oferuje o wiele lepszą jakość strumieniowanego obrazu w rozdzielczości 1080 przy bitrate na poziomie 5 mbps – w porównaniu do klasycznego kodeka H.264.

Układy z serii ARC będą wspierane przez technologię Deep Link, która umożliwia bezpośrednie komunikowanie się z procesorami Intel Core, a to ma zwiększyć wydajność nawet o 57% – w enkodowaniu w programie Davinci Resolve.

Laptopy z platformą Intel Evo od teraz mają mieć kartę Iris Xe lub Intel ARC 3. Pierwszą propozycją, którą można już zamawiać w przedsprzedaży, jest Samsung Galaxy Book2 Pro z procesorem Intel Core 12. generacji oraz GPU ARC 3.

Firma bez większych zaskoczeń będzie wprowadzała nowe układy do kolejnych laptopów, takich producentów jak Lenovo, Samsung, Acer, HP czy ASUS. Karty ARC 5 oraz ARC 7 będą jednak dostępne dopiero latem tego roku.