Oto, jak będzie wyglądać Sony Xperia 1 IV

Pomimo, że Sony w ostatnich latach mocno zwolniło na rynku smartfonów, nie oznacza to, że całkowicie porzuciło ten rynek. Sony Xperia 1 to jeden z tych smartfonów, który nieprzerwanie od 2019 roku znajduje się w portfolio firmy. Wielu czeka na kolejną generację urządzenia. Wygląda na to, że do sieci trafiły rendery Sony Xperia 1 IV.

Sony Xperia 1 IV nie przyniesie wizualnej rewolucji

Design czwartej generacji smartfonu Sony Xperia 1 nie będzie dla nikogo zaskoczeniem. Zresztą, ekstrawagancji po Sony raczej nikt nie powinien się spodziewać – to producent bardzo powściągliwy i wierny swoim założeniom. W związku z tym, nowy model będzie kontynuował to, co widzieliśmy w trzeciej generacji produktu.

Z grafik opublikowanych przez GizNext i OnLeaks wynika, że smartfon nadal zachowa płaskie krawędzie, ale wymiary samego urządzenia nieco się zmienią. Według informacji, Sony Xperia 1 IV będzie mierzył 164,7 x 70,8 x 8,3 mm (9,5 mm grubości, gdy weźmiemy pod uwagę wyspę z aparatami).

Front nadal w większości będzie wypełniany przez płaski ekran OLED o przekątnej 6,5 cala i nadal będzie otulony od góry i dołu niemałymi ramkami. W efekcie aparat do selfie znajdzie się właśnie w górnej ramce i nie będzie rozpraszał użytkowników niepotrzebnym wycięciem w ekranie.

Na grafikach widać, że aparaty zostały umieszczone w pionowej, klasycznej dla Sony wyspie. Zestaw fotograficzny powinien składać się z trzech sensorów, które wspierać będzie dioda doświetlająca. Wygląda na to, że do obsługi aparatów przypisany będzie dedykowany przycisk spustu migawki. Dostrzec można również zintegrowany z włącznikiem czytnik linii papilarnych i wyjście audio 3,5 mm, z którego obecności wielu użytkowników będzie zadowolonych.

Źródło informuje, że Sony Xperia 1 IV będzie dostępna w co najmniej dwóch wariantach kolorystycznych – ciemnozielonym i czarnym. Niewykluczone jednak, że producent postanowi wypuścić nowy model również w innych kolorach i wykończeniach.

Niestety, dokładna specyfikacja urządzenia pozostaje nieznana. Ciężko więc stwierdzić, jakie postępy względem trzeciej generacji zanotuje nowy model. Tajemnicą pozostaje również data premiery, ale wiele wskazuje na to, że nastąpi ona w ciągu najbliższych paru miesięcy.