SMS-y na kupony od Żabki to oszustwo. Możesz stracić pieniądze!

Oszuści są coraz sprytniejsi – regularnie wymyślają nowe sposoby na to, jak dobrać się do naszych pieniędzy. Tym razem padło na rzekome kupony od Żabki – ludzie dostają wiadomości z „fejkowymi” linkami. Uważaj, bo możesz stracić pieniądze!

Oszustwa w sieci

Z całą pewnością w sieci nie brakuje oszustów, którzy regularnie tylko czekają na to, by ukraść nam pieniądze. Czasy, gdy metoda na wnuczka była bardzo popularna, powoli odchodzą „do lamusa”. Teraz złodzieje próbują wykraść nam dane lub, co gorsza, pieniądze za pomocą innych sposobów. Najczęściej ich wybór pada na fejkowe SMS-y, w których podszywają się pod kogoś.

Nie brakuje także włamań hakerskich nawet na strony rządowe. Ostatnio tak było m.in. z portalem komorniczym, a ludzie, którzy licytowali różne rzeczy, mogli stracić wszystkie wpłacone pieniądze. Tym razem, jak informuje Niebezpiecznik, padło na podszywanie się pod Żabkę i wysyłanie spamu poprzez SMS-y. Wiadomości zawierają linki i stanowczo odradzam klikanie w nie!

Fałszywe kupony od Żabki

Do Polaków rozsyłane są SMS-y, w których oszuści podszywający się pod Żabkę próbują nam wmówić, że mamy do odebrania kupon do wykorzystania w tej sieci sklepów. Wspomniane wiadomości wysyłane są z różnych numerów, a link ukryty w nich prowadzi do strony oszustów.

Następnie otwiera się fałszywa bramka płatności, która wyłudza dane do naszych banków. O ile jeszcze kliknięcie linku (co i tak odradzam) nie powinno nam zagrozić w żaden sposób, to już wypełnienie formularza do płatności spowoduje, że zapewne utracimy pieniądze z banku.

Co zrobić, jeżeli wypełniłeś już ten formularz? Od razu zadzwoń na infolinię banku i poproś o zablokowanie konta, informując, że doszło do włamania. Nie zwlekaj z tym, gdyż tutaj każda sekunda jest na wagę złota!

Po próbie podszywania się pod PGE oraz strony rządowej przyszedł czas na Żabkę. To na pewno nie ostatnia taka próba ze strony oszustów. Uważaj na wiadomości, które otrzymujesz od nieznanych numerów i nie klikaj w linki zawarte w takich SMS-ach.

