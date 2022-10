Odbierz Genesis Alpha One za darmo

Lubisz kosmiczne klimaty i walkę o przetrwanie naszej planety? Koniecznie sprawdź Genesis Alpha One, 2-letnią produkcję studia Radiaton Blue. Teraz gra jest dostępna za darmo!

Zwiedzaj kosmos w Genesis Alpha One

Genesis Alpha One to produkcja studia Radiaton Blue, która zadebiutowała na rynku w 2020 roku. Jest to gra przełamująca pewne standardy. Co prawda schemat walki w kosmosie o przetrwanie ziemi ludzkości jest nam już dobrze znany, ale sposób, w jaki to przedstawiono w GAO, jest unikatowy. Stylistyka przypomina nam trochę produkcje sprzed ponad 20 lat.

Genesis Alpha One opiera się na walce o przetrwanie naszego gatunku. Wyruszamy w kosmos w celu znalezienia ratunku dla naszej planety. Aby tego dokonać musimy odwiedzać kolejne, niebezpieczne planety, rozbudowywać swój statek oraz załogę, a także odkrywać nowe rzeczy.

Ciekawym elementem rozgrywki jest np. randomizowanie galaktyki – przy każdej rozgrywce układ wygląda inaczej, a to oznacza, że każda nowa gra będzie unikalna.

Genesis Alpha One za darmo

Dzięki uprzejmości Goga możemy teraz odebrać Genesis Alpha One za darmo. Platforma stawia nam tylko jeden warunek, a mianowicie trzeba zapisać się do ich newslettera. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś przy okazji poprzednich akcji promocyjnych Goga, odpowiednie pole znajdziesz w tym miejscu.

Gog oferuje nam wersję Deluxe, a to oznacza, że oprócz samej podstawowej gry, dostaniemy także album z grafikami, ścieżkę dźwiękową oraz dodatkową zawartość do pobrania „Rocket Star Corporation”.

Minimalne wymagania sprzętowe dla tej produkcji nie są wysokie:

procesor: Intel Core i3-4130 / AMD FX-4350,

RAM: 4 GB RAM,

karta graficzna: GeForce GTX 660 / Radeon HD 7950 or Radeon R9 290,

dysk twardy: 10 GB wolnego miejsca.

Z kolei rekomendowane wymagania sprzętowe to:

procesor: Core i5-4590 CPU @ 3.30GHz / AMD FX 8350,

RAM: 8 GB RAM,

karta graficzna: GeForce GTX 970 (4 GB) / Radeon R9 390,

dysk twardy: 10 GB wolnego miejsca.

Genesis Alpha One możesz odebrać za darmo do niedzieli, 30.10.2022, do godziny 16:00. Nie pozostało dużo czasu, więc musisz się pośpieszyć!