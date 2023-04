Używasz aplikacji Strefa Canal+? Nie mamy dobrych wieści

Nie każda aplikacja z przeniesionymi funkcjami z serwisu jest w stanie uzasadnić swoje istnienie na dłuższą metę. Dni Strefy Canal+ są już policzone i już za kilka tygodni oprogramowanie zniknie ze sklepów z apkami.

Do czego służy Strefa Canal+?

Aplikacja prowadzona przez platformę cyfrowej telewizji służyła abonentom powiązanym z Canal+ do sprawdzania ofertowych nowości, wyszukaniu najbliższego salonu, wypożyczaniu filmów na życzenie czy do poszerzania oferty programowej i wnoszenia opłat za usługi. Strefa Canal+ (której nie należy mylić z główną aplikacją służącą do oglądania treści wideo zwaną po prostu CANAL+) jest dostępna zarówno w sklepie Google Play jak i AppStore. Ten stan nie utrzyma się już jednak długo.

Strona aplikacji w AppStore (Źródło: Apple)

Za pośrednictwem swoich stron internetowych platforma poinformowała, że 22 maja aplikacja Strefa Canal+ zostanie zamknięta. Po tym dniu pobranie aplikacji stanie się niemożliwe, a osoby, które posiadają oprogramowanie na swoim telefonie najprawdopodobniej nie będą w stanie się do niego zalogować.

22 maja planujemy wyłączyć aplikację mobilną Strefa Canal+, co jest związane z koncentracją na rozwoju Strefy Canal+ w formie serwisu internetowego. Serwis internetowy jest dostępny na dowolnym urządzeniu (laptop, tablet, smartfon) i już teraz posiada wszystkie funkcje aplikacji mobilnej i wiele więcej przydatnych opcji. Piotr Kaniowski, rzecznik prasowy Canal+ Polska w rozmowie z wirtualnemedia.pl

2,4 gwiazdki na 5 to wynik dość niski, nawet przy tak niewielkiej liczbie opinii (Źródło: Sklep Play)

Co to oznacza dla użytkowników aplikacji?

Jeżeli jesteście w stanie szybko przystosowywać się do zmian, to zapewne niewiele. Zamiast uruchamiać dedykowane oprogramowanie do opłacania rachunków czy zmiany planu programowego, będziecie musieli po prostu otworzyć przeglądarkę i przejść do internetowej wersji Strefy Canal+.

Biorąc pod uwagę ilość pobrań w Sklepie Play czy oceny Strefa Canal+ zarówno na Androidzie jak i iOS, to po roku obecności aplikacji na rynku, nie może pochwalić się ona zbyt wysokimi ocenami. Liczba niezadowolonych osób z rezygnacji z aplikacji nie powinna być przesadnie duża. Szkoda tylko, że firma nie była w stanie zintegrować funkcjonalności w głównej aplikacji VOD – z pewnością istnieje grupa osób która uznałaby to za wygodniejsze rozwiązanie.