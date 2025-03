Google uderzy w rynek gier. Nie tych na Androida, a na PC

Google zamierza mocniej wejść na rynek gier komputerowych. Firma ogłosiła, że Google Play Games na PC wprowadzi do swojej oferty zarówno więcej mobilnych tytułów, jak i gry stworzone wyłącznie na komputery. W co będzie można zagrać?

Google szykuje pełnoprawne tytuły na PC

Google Play Games to platforma umożliwiająca uruchamianie gier znanych z Androida na komputerach z systemem Windows. Gigant z Mountain View zapowiedział co przedstawi na konferencji Games Developer Conference (GDC) 2025, która odbędzie się już w przyszłym tygodniu. Dotychczas użytkownicy komputerów mogli korzystać z ograniczonej biblioteki mobilnych produkcji, jednak teraz Google otworzy dostęp do wszystkich gier z Androida. Wyjątkami może być rezygnacja deweloperów z tego programu.

Firma wprowadza również nowe oznaczenia dla gier dostępnych na komputerach. Pierwszym z nich jest „Optimized” (zoptymalizowana), które oznacza tytuły przetestowane i w pełni dostosowane do sterowania za pomocą PC. Drugie oznaczenie to „Playable” (grywalna) – otrzymują je gry spełniające minimalne wymagania, by dopuścić je do użytku na komputerach, ale tutaj nie ma gwarancji „idealnie zoptymalizowanej” rozgrywki. Dzięki tym oznaczeniom użytkownicy będą mogli łatwo sprawdzić, które gry zapewnią najlepszą grywalność.

Największą nowością jest jednak to, że Google zaczyna wprowadzać na platformę również gry PC, które nigdy nie były dostępne na Androidzie. W tym roku do katalogu Google Play Games na PC trafią m.in.:

„Game of Thrones: Kingsroad”,

„Sonic Rumble”,

„ODIN: Valhalla Rising”.

źródło: Google

Co jeszcze się zmieni?

Google nie tylko rozszerza ofertę gier, ale również usprawnia działanie samej platformy. Wprowadzone zostaną nowe opcje sterowania, w tym możliwość dostosowania klawiszy do własnych preferencji oraz obsługa wielu kont jednocześnie. Dodatkowo pojawi się szybki pasek ustawień, który pozwoli na łatwiejsze dostosowanie parametrów gry w trakcie rozgrywki.

Google Play Games na PC zacznie być także preinstalowane na nowych komputerach niektórych producentów. Oznacza to, że usługa może stać się standardowym elementem systemu Windows, dostępnym bez konieczności pobierania dodatkowej aplikacji. Kolejną ważną zmianą jest pełna kompatybilność z komputerami AMD, co powinno zwiększyć liczbę użytkowników mogących korzystać z Google Play Games na PC.

Google informuje, że wyposaża też deweloperów w nowoczesne API graficzne o nazwie Vulkan i ulepsza Android Dynamic Performance Framework (ADPF). Ma to pozwolić grom lepiej wykorzystać GPU urządzenia.

Firma rozwija także swój system Play Points, w ramach którego użytkownicy mogą zdobywać punkty za zakupy w grach i wymieniać je na zniżki czy nagrody. Nowością będzie możliwość zdobywania nawet 10-krotnej ilości punktów podczas określonych promocji.