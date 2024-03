Orange rozdaje gigabajty na Wielkanoc. Wystarczy rozbić jajka

Firmy Orange i T-Mobile ruszyły ze specjalnymi akcjami i promocjami na Wielkanoc. Do zdobycia są gigabajty internetu i inne atrakcyjne bonusy.

Wielkanocna zabawa w Orange

Trzeba przyznać, że u pomarańczowego operatora dzieje się całkiem sporo. Niedawno dowiedzieliśmy się o zmianach w ofercie Flex, a także wiosennej promocji. Natomiast teraz firma ogłosiła kolejną akcję, która pozwala zdobyć całkiem sporo gigabajtów internetu.

O co chodzi? Już wyjaśniam. Otóż operator przygotował świąteczną niespodziankę dla użytkowników apki Mój Orange. W aplikacji, przez najbliższe 5 dni, czeka zabawa i szansa na zdobycie nawet 25 GB. W celu zgarnięcia tych gigantów musimy rozbić jajka, oczywiście te wirtualne w aplikacji.

Specjalna akcja startuje dziś i kończy się 29 marca. W jej ramach każdego dnia do rozbicia będzie nowe jajko. Za każde dostaniemy 5 GB, co oznacza, że jeśli rozbijemy wszystkie jajka, to zdobędziemy łącznie 25 GB internetu do wykorzystania. Warto jeszcze wiedzieć, że nierozbite jajko z poprzedniego dnia nie będzie dostępne w kolejnym dniu, dlatego warto codziennie zaglądać do aplikacji.

Gigabajty zostaną przyznane w ciągu 48 godzin i będą do wykorzystania przez 14 dni na terenie Polski. W zabawie mogą wziąć udział klienci indywidualni (abonamentowi lub korzystający z usług na kartę) oraz biznesowi uprawnieni do Mój Orange. Szczegóły akcji znajdzie pod tym linkiem.

Poczuj wiosnę z T-Mobile, czyli zgarnij różne bonusy i rabaty

T-Mobile też przygotowało niespodziankę dla swoich klientów. Zacznijmy od świątecznej zdrapki. Otóż w aplikacji Mój T-Mobile dostępna jest zdrapka-niespodzianka, która skrywa specjalną ofertę, dzięki której – jak podkreśla sam operator – każda kuchnia nabierze wyjątkowego stylu i koloru w estetyce retro. Akcja trwa od 15 do 29 marca.

Co więcej, w tych samych dniach, czyli od 15 do 29 marca w Magenta Moments na klientów czeka specjalna oferta Świąteczne SERCEczności. Wystarczy ją aktywować, aby zdobyć 200 serc, które następnie można wykorzystać do odblokowania limitowanych ofert specjalnych – np. udostępnianych w ramach Lucky Mondays. Tutaj klienci mogą odbierać kody na vouchery znanych i lubianych marek, takich jak: Zalando, Domino’s czy Costa Coffee.

Ponadto operator przygotował 15% rabatu na dietę sokową fitLY, gdyby ktoś chciał w ten sposób zadbać o swoje zdrowie. Dostępna jest jeszcze zniżka do 35% na małe AGD od Philipsa (m.in. odkurzacze, nawilżacze, oczyszczacze powietrza). Natomiast jeśli ktoś szuka inspiracji na stylizacje wiosenne, to powinien ucieszyć się z oferty specjalnej do sklepu internetowego Flawless. W sklepie znajdziemy komfortowe i stylowe ubrania wysokiej jakości.

Szczegóły i warunki ofert dostępne są w aplikacji Mój T-Mobile w sekcji Magenta Moments.