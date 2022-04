Dodatkowy „piątak” i 131 GB w promocji Orange na kartę

Orange ma dla swoich klientów dwie wiadomości: dobrą i jeszcze lepszą. Z nowych promocji skorzystają użytkownicy numerów na kartę, a także wszyscy podróżujący do Wielkiej Brytanii.

5 złotych za doładowanie w Orange na kartę

Dziś do końca dnia (01.04.2022 r.) można skorzystać z promocji, w której po doładowaniu konta Orange na kartę za minimum 30 złotych, jego stan zwiększy się nie tylko o nominał zasilenia, ale także o dodatkowe 5 złotych. Niby to niewiele, ale jeśli tak się złożyło, że musieliśmy uzupełnić środki, to z takiego bonusu można się ucieszyć. Należy jedynie pamiętać, że konto powinno być doładowane przez aplikację Mój Orange lub stronę internetową.

Usługa jest dostępna dla wszystkich użytkowników Orange na kartę z wyjątkiem taryfy Zawsze bez limitu. Każdy numer telefonu może skorzystać z promocji tylko raz. Bonusowe 5 zł będzie ważne tyle, ile standardowe środki z doładowania. Więcej szczegółów znajdziecie w Regulaminie.

Prezent dla nowych klientów

Pomarańczowi przedłużyli promocję Bez limitu + 31 GB na 31 dni za darmo. Założenie konta skutkuje dodatkowym bonusem 100 GB na start. Dzięki temu każdy nowy klient Orange na kartę może zyskać potężny pakiet danych i usługi no-limit.

Aby skorzystać, wystarczy dołączyć do Orange na kartę, aktywując starter i doładować konto za minimum 5 złotych, a następnie wysłać bezpłatny SMS o treści START pod 814, aby otrzymać usługę Bez limitu + 31 GB na 31 dni za darmo. Potem trzeba założyć konto w Mój Orange – dodatkowe 100 GB na 31 dni zostanie przyznane automatycznie. Prezent można odebrać jeden raz na danym numerze telefonu.

Więcej informacji na temat akcji znajduje się w Regulaminie.

Promocja na roaming do Wielkiej Brytanii przedłużona

Jeśli podróżujemy do Wielkiej Brytanii i jesteśmy klientami Orange, to znana jest nam promocja Korzystne stawki w roamingu w Wielkiej Brytanii. Dzięki niej, nawet po odłączeniu się Wysp Brytyjskich od Unii Europejskiej, nie przepłacamy za połączenia i wiadomości, przebywając w Wielkiej Brytanii z polskim numerem w kieszeni. Ofertę tę wprowadzono w październiku ubiegłego roku. Teraz Orange postanowiło ją przedłużyć.

Atrakcyjniejsze ceny dotyczą tych, którzy od 1 stycznia 2021 r. zawierali nowe umowy lub aneksy w ofercie dla klientów indywidualnych i biznesowych na abonament. Z odpowiednimi zasadami zapoznacie się w regulaminach usług ofert dla abonentów, użytkowników numerów na kartę i dla firm.