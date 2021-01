Orange dało słowo i go dotrzymało. Światłowód dostępny już w 5 mln lokali mieszkalnych i użytkowych

Wiele osób, które usłyszy „światłowód”, prawdopodobnie od razu myśli „Orange”, ponieważ światłowód Orange to najbardziej wypromowana usługa tego typu, na dodatek dostępna w całej Polsce. Operator sukcesywnie (i bardzo szybko!) ją rozwija, dzięki czemu może pochwalić się, że dotrzymał danego słowa.

Światłowód Orange dostępny już w 5 mln lokali mieszkalnych i użytkowych

Orange było jedną z pierwszych firm, która zdecydowała się zbudować sieć światłowodową w Polsce na szeroką skalę. Jak podaje operator, od 2015 roku zainwestowano w jej budowę aż 3,3 mld złotych! Opłaciło się jednak, ponieważ światłowód Orange szybko zyskuje nowych użytkowników – w samym trzecim kwartale 2020 roku przybyło mu 54 tysiące klientów.

Teraz przyszedł czas na posumowanie całego, ubiegłego roku. Orange informuje, że na koniec 2020 roku w zasięgu światłowodu było już 5 mln lokali mieszkalnych i usługowych w 154 miejscowościach, a to oznacza, że operator dotrzymał słowa danego w strategii Orange.one. Brawo!

W samym 2020 roku światłowód Orange dotarł do 389 tysięcy nowych lokali mieszkalnych i biurowych. Operator informuje też, że w ubiegłym roku objął zasięgiem cztery razy więcej budynków niż w 2017 roku (191 tysięcy vs 52 tysiące). Gdyby chcieć to uśrednić, to w 2020 roku podłączano światłowód Orange w tempie 735 budynków dziennie, czyli jeden co 40 sekund!

Rozwijanie sieci światłowodowej jest dla operatora coraz większym wyzwaniem, ponieważ podłączanych jest dużo więcej pojedynczych domów, a budynki wielorodzinne są bardziej rozproszone. To wymaga większej pracy i nakładów, jednak Orange daje z siebie wszystko, bo – jak już zostało wspomniane – tempo podłączania kolejnych lokali jest bardzo szybkie.

Co więcej, ten wysiłek się opłaca, ponieważ rośnie stosunek liczby klientów do zasięgu światłowodu. Spośród wspomnianych wcześniej 154 miejscowości, w 29 nasycenie przekracza 20%. Najwięcej użytkowników światłowód Orange ma w Warszawie (105,7 tys.), Wrocławiu (39,6 tys.), Krakowie (37,6 tys.), Łodzi (24 tys.) i Szczecinie (23,7 tys.).

źródło: Biuro Prasowe Orange Polska

Bonus: VoLTE i VoWiFi w Orange dla kolejnych smartfonów Xiaomi

Skoro jesteśmy w temacie Orange, warto przy okazji wspomnieć, że kolejne trzy smartfony marki Xiaomi obsłużą od teraz VoLTE i WiFiCalling w tej sieci – są to: Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T Pro i Xiaomi Mi 10T Lite.