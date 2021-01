Orange ma nowego FunBoxa do światłowodu – poznajcie FunBox 6 z WiFi 6!

W pierwszej chwili pomyślałem, że musiałem coś przegapić, ale nie – Orange postanowiło przeskoczyć numerację i zastąpić FunBox 3.0 modelem FunBox 6, prawdopodobnie dlatego, że obsługuje on WiFi 6 (o którym więcej za chwilę). Co oferuje nowy modem stworzony z myślą o internecie światłowodowym w technologii FTTH (i nie tylko)?

Specyfikacja Orange FunBox 6

Jest to pierwszy modemem Orange do internetu światłowodowego z obsługą WiFi 6 (802.11 ax), za pośrednictwem którego można przesyłać dane bezprzewodowo z prędkością nawet 1 Gbit/s. A przynajmniej w teorii, bo w praktyce wpływ na to ma szereg czynników, często niezależnych od samego użytkownika.

Należy jednak pochwalić operatora, że idzie z duchem czasu i szybko wdrożył tę wciąż bardzo świeżą technologię, a do tego zadbał o to, aby użytkownicy faktycznie mogli osiągnąć możliwie jak najwyższe transfery danych.

źródło: Orange

Według zapewnień Orange, FunBox 6 ma zapewnić też większy zasięg WiFi, co jest zasługą zastosowania „wydajnie skonstruowanych elementów WiFi, stojącej obudowy, siedmiu wewnętrznych anten oraz wykorzystania technologii transmisji kierunkowej”. Do tego oferuje również mechanizm Smart WiFi, który automatycznie dobiera najlepsze parametry połączenia do możliwości urządzeń i sytuacji oraz funkcję AutoDiag, tj. automatyczną diagnostykę i naprawę.

Na pokładzie FunBox 6 naturalnie nie zabrakło też portów Ethernet – w sumie są cztery o prędkości przesyłania danych do 1 Gbit/s (3x LAN i 1x LAN/WAN). Ponadto urządzenie to może też posłużyć do świadczenia usług telefonii internetowej VoIP, na której bazuje telefon domowy w Orange Love, a także podłączenia telewizji IPTV.

Parametry techniczne FunBox 6 (źródło: Orange)

Na dedykowanej stronie Orange można zapoznać się ze wszystkimi szczegółami na temat nowego FunBoxa 6. Znajdują się tam również instrukcja podłączania modemu i jego konfiguracji, a także porady, w jaki sposób uzyskać jak najszybszy transfer z wykorzystaniem WiFi 6.

My natomiast możemy Wam jeszcze zdradzić, że za kilka dni Orange przedstawi nową ofertę na internet światłowodowy z modemem FunBox 6. Lada chwila trafi on też do nas na testy, więc możecie się wkrótce spodziewać weryfikacji jego możliwości w warunkach domowych.