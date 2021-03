Dzięki tej promocji zrobi Wam się ciepło na serduszku – Orange Flex za pół ceny przez 3 miesiące z kodem rabatowym

Nowi klienci często mogą liczyć na bardzo kuszące oferty, które skutecznie zachęcają do skorzystania z przygotowanej przez danego operatora promocji. Tak samo jest teraz w przypadku Orange Flex.

Usługi w ramach oferty Orange Flex świadczone są na zasadzie subskrypcji. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które nie chcą ładować się w abonament i umowę długoterminową, ale jednocześnie też nie lubią być zmuszone do pamiętania o doładowywaniu konta. W tym przypadku wybrana taryfa opłaca się sama co miesiąc i w każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji bez żadnych konsekwencji.

Promocja: Orange Flex za pół ceny przez 3 miesiące z kodem rabatowym

Klienci mają do wyboru cztery pakiety. W każdym zawarte są nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci oraz nieograniczony transfer w wybranych aplikacjach społecznościowych i komunikatorach, a do tego też – w zależności od taryfy – od 15 GB do nawet 100 GB internetu. W najdroższej, za 80 złotych miesięcznie (przed rabatem) użytkownik dostaje dodatkowo dostęp do sieci 5G.

źródło: Orange

Oferta Orange Flex niewątpliwie jest konkurencyjna, a teraz wręcz bezkonkurencyjna, ponieważ nowi klienci mogą skorzystać z promocji, dzięki której przez pierwsze trzy miesiące zapłacą za wybrany pakiet tylko połowę ceny. W praktyce oznacza to oszczędność od 37,50 złotych do nawet 120 złotych!

Aby skorzystać z promocji, należy pobrać aplikację ze Sklepu Google Play (Android) lub App Store (iOS), zlecić przeniesienie numeru z innej sieci (lub wybrać nowy), a następnie wpisać kod rabatowy WIOSNA21 przed wybraniem metody płatności (karta płatnicza lub BLIK). To wszystko.

Przy okazji warto przypomnieć, że klienci Orange Flex mają wstęp do Klubu Flex, który daje dostęp do nierzadko naprawdę świetnych promocji, a także technologii eSIM. Ponadto użytkownicy mogą zyskać miesiąc korzystania z platformy HBO GO za 0 złotych (szczegóły na temat tej promocji zainteresowani znajdą na dedykowanej stronie Orange).

Koniecznie trzeba też wspomnieć o akcji przekazywania „zbędnych” gigabajtów, za które Orange posadzi las: