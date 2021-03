Orange rozdaje studentom dodatkowe gigabajty

Orange stale oferuje swoim klientom nowe, ciekawe promocje. Tym razem operator odnowił ofertę specjalną z zeszłego roku. Mowa o dodatkowym pakiecie gigabajtów, który mogą zyskać wszyscy studenci, korzystający z Orange Flex.

Orange wspiera edukację w ciężkich czasach

Orange od początku pandemii wspiera polską edukację, która z powodu zdalnego nauczania znalazła się w trudnej sytuacji. Wielu uczniów czy studentów nie ma dostępu do szybkiego, stabilnego łączą, które umożliwiałoby komfortową naukę. W związku z tym Orange umożliwiło uczniom, ich rodzicom, nauczycielom i studentom korzystanie z pakietu Orange Flex za złotówkę miesięcznie przez dwa miesiące.

Kolejnym krokiem było szersze wsparcie dla studentów, którzy mogli uzyskać dodatkowy pakiet gigabajtów. Akcja ta została ogłoszona w sierpniu 2020 roku, a teraz operator poinformował o jej wznowieniu. Wszyscy studenci, korzystający z oferty Orange Flex, mogą zyskać dodatkowy pakiet 100 GB, ważny przez 180 dni.

źródło: Orange

Jak skorzystać z promocji Orange Flex da studentów?

Z oferty może skorzystać student każdej uczelni wyższej, który dopiero zamierza dołączyć do Orange Flex lub ma już aktywny pakiet. Pierwszym krokiem jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz dołączenie do Klubu Flex, co można zrobić jednym kliknięciem. Następnie w aplikacji Orange Flex należy otworzyć zakładkę „Odkryj” i kliknąć w banner informujący o ofercie dla studentów.

Potem pozostanie już tylko uzupełnienie krótkiego formularza, który ma za zadanie potwierdzić, czy dana osoba posiada status studenta. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, użytkownik otrzyma kod dostępu do bezpłatnego pakietu 100 GB, który należy aktywować w Klubie Flex.

Co ważne, z promocji można skorzystać tylko raz.

Orange Flex popularny szczególnie wśród mężczyzn

Orange podaje, że dotychczas z promocji 100 GB od Flexa skorzystało ponad 3,5 tysiąca studentów. Operator ujawnił też, że najchętniej sięgali oni po pakiet 30 GB. Co ciekawe, aż 68% z nich to mężczyźni, którzy najczęściej studiowali w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu.

Jeśli jesteście studentami i potrzebujecie dodatkowych gigabajtów, nie ma się nad czym zastanawiać. Oferta jest naprawdę korzystna, a warunki do spełnienia nie są szczególnie trudne i wymagające.