Rabaty na akcesoria w sklepie Orange – od dziś w każdy piątek!

Operatorzy telefonii komórkowych prowadzą teraz tyle cyklicznych promocji, że można się w tym pogubić. Gdyby tego było mało, Orange rusza z kolejną, o zabawnej nazwie „Rabatów euforia na akcesoria”.

W każdy piątek – nowa oferta zniżkowa na orange.pl

Sklep internetowy orange.pl uruchamia cykliczną akcję zniżkową. W każdy piątek możemy spodziewać się jednego urządzenia z niższą niż zwykle ceną. Promocje Rabatów euforia na akcesoria będą oczywiście ograniczone. Po pierwsze: czasowo, bo urządzenia będzie można kupować w niższej cenie przez tydzień. Zwykle jednak promocje będą kończyć się wcześniej – gdy limit produktów zostanie osiągnięty, akcja na dany tydzień zostanie zakończona.

W tym tygodniu można dorwać bezprzewodowe słuchawki sportowe WG 7031 BT w cenie 59,90 złotych. To 33% taniej niż zwykle. Promocja potrwa do 6 czerwca, o ile wcześniej nie wyczerpią się sztuki przeznaczone do sprzedaży podczas „Euforii”.

Inne cykliczne promocje w Orange i T-Mobile

W tym tygodniu mamy do odebrania w aplikacjach operatorów także inne prezenty – tym razem kompletnie darmowe. Na przykład Orange, ma dla klientów abonamentowych gratis w postaci 5 GB internetu. Pakiet dostępny jest od środy 26 maja w apce Mój Orange, w zakładce Dla Ciebie. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy, odbierzmy bezpłatne gigabajty!

Z kolei T-Mobile, z okazji cyklicznej akcji Happy Fridays, oferuje swoim klientom usługę „Gdzie jest dziecko”, która pozwala ustalić lokalizację danej osoby. Po aktywacji w aplikacji Mój T-Mobile, będzie działać przez 30 dni. Można ją uruchomić najpóźniej 30 maja. Po bezpłatnym okresie cena usługi będzie wynosić 6,15 złotych miesięcznie, jednak użytkownik może wcześniej zrezygnować z przedłużenia subskrypcji.

Prezent jest skierowany zarówno do indywidualnych użytkowników abonamentowych T‑Mobile (taryfa T), jak i klientów ofert na kartę (Frii, Hot, Nowy Tak Tak lub Happy) oraz MIX (Frii Mix).