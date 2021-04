Polska przegrała z Anglią. Orange daje 1 GB internetu na otarcie łez

Wczorajszy mecz niewątpliwie był najbardziej emocjonującym spotkaniem reprezentacji Polski, rozgrywanym w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Niestety, nie udało się powtórzyć sukcesu z 1973 roku – tym razem nasza drużyna poległa na Wembley. Orange postanowiło więc dać swoim klientom pakiet 1 GB internetu na otarcie łez.

Mecz Polska – Anglia na Wembley. Jaki wynik?

W ostatnich dniach polscy kibice nie mogą narzekać na brak piłkarskich emocji. Najpierw reprezentacja Polski zmierzyła się z Węgrami, z którymi zremisowała 3:3. Trzy dni później udało jej się rozgromić piłkarzy z Andory – mecz zakończył się wynikiem 3:0. Większość niewątpliwie najbardziej jednak czekała na spotkanie z Anglikami na Wembley, bowiem nie brakowało głosów nadziei na powtórzenie spektakularnego sukcesu sprzed 48 lat.

Niestety, nadzieje okazały się płonne – reprezentacja Polski przegrała z Anglią 1:2. Jedyną bramkę podczas tego spotkania strzelił 21-letni Jakub Moder. Warto też przypomnieć, że w meczu z Anglikami nie grał Robert Lewandowski (rolę kapitana przejął Kamil glik), który nabawił się kontuzji w trakcie starcia z drużyną Andory.

Orange daje 1 GB internetu na otarcie łez po meczu Polska – Anglia na Wembley

Orange najwyraźniej też jest niepocieszone wynikiem meczu Polska – Anglia. Co prawda, jak nas przyzwyczaiło, po każdym spotkaniu reprezentacji Polski rozdaje swoim klientom pakiet internetu, lecz tym razem jest on dość skromny, bowiem jest to tylko 1 GB – za jeden gol Polaków.

Bezpłatny pakiet internetu mogą odebrać wszyscy abonenci usług mobilnych w Orange, zarówno na abonament, jak i na kartę. Aby go włączyć, należy wysłać SMS o treści TEATIME pod numer 233. Opłata za wiadomość będzie zgodna z cennikiem oferty, z jakiej korzysta klient, jednak nie zapłaci za nią więcej niż 20 groszy.

Dodatkowy pakiet 1 GB internetu mogą otrzymać również użytkownicy oferty Orange Flex – oni z kolei muszą wpisać kod TEATIME w aplikacji, w zakładce „Kody promocyjne”.

Darmowy pakiet 1 GB internetu można odebrać tylko dziś, do godziny 22:44 i wykorzystać wyłącznie na terenie Polski. Bonus będzie ważny przez 3 dni kalendarzowe od momentu jego uruchomienia.