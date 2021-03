Masz numer w Orange? Zgarnij 6 GB darmowego internetu za gole w meczu z Węgrami

Na mecz Węgry – Polska czekało wielu z nas. W końcu to pierwsze spotkanie eliminacji do Mistrzostw Świata w piłce nożnej, w którym brała udział polska reprezentacja. Kiedy emocje po spotkaniu już opadły, można przypisać sobie do konta w Orange darmowe gigabajty.

6 GB internetu za remis w meczu z Węgrami

Mecz Węgry – Polska przyniósł wiele emocji. Brak jednoznacznego faworyta zaowocował remisem, za który teraz Orange „wypłaca” darmowe gigabajty w ramach promocji Giga za gole. Ponieważ goli padło w sumie 6, to Pomarańczowi umożliwiają swoim klientom włączenie bezpłatnego pakietu 6 GB.

Jak uruchomić pakiet? Wystarczy wysłać SMS o treści COZAMECZ pod numer 233 (opłata zgodna z cennikiem planu taryfowego, maksymalnie 0,20 złotych). Jeśli korzystamy z taryfy Orange Flex, to możliwość aktywacji dodatkowych gigabajtów pojawi się w aplikacji operatora, w zakładce Kody promocyjne.

Zgodnie z zasadami, na jednym numerze można aktywować tylko jeden dodatkowy pakiet GB za gole. Promocja ważna jest tylko do 26 marca, do godziny 23:16 (czyli przez 24 godziny po publikacji postu na facebookowym profilu Orange). Promocyjne gigabajty będzie można wykorzystać w ciągu 3 dni od aktywacji i obowiązują tylko w kraju.