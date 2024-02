Oppo Reno 12 i Reno 12 Pro jednak bez Snapdragona?

Choć pełna, oficjalna specyfikacja Oppo Reno 12 i Reno 12 Pro wciąż pozostaje tajemnicą, do sieci wyciekła jej część. Wynika z niej, że w swoim najnowszym sprzęcie Chińczycy nie postawią na „smocze” procesory Qualcomma. Czego możemy się więc spodziewać po nadchodzących smartfonach?

Przeciek w Oppo

Stosunkowo niedawno na rynku europejskim zadebiutowała seria Reno 11, a na horyzoncie pojawiła się już kolejna, 12. odsłona. Choć nie jest tajemnicą, że jej pojawienie się było kwestią czasu, to raczej nikt nie spodziewał się tak szybkiego wycieku specyfikacji technicznej urządzeń.

Pamiętaj jednak drogi Czytelniku (vel droga Czytelniczko), że te informacje pozostają w sferze domysłów, dopóki Oppo oficjalnie ich nie potwierdzi. Takie to uroki przecieków. Biorąc jednak poprawkę na to, że w każdym przecieku znajdzie się ziarenko prawdy, to pewnie i tym razem potwierdzą się one przynajmniej w jakiejś części.

No dobrze, cóż więc (prawdopodobnie) zaoferują smartfony z serii Reno 12?

Oppo Reno 12 Oppo Reno 12 Pro Procesor MTK 24M (nazwa kodowa, nieznany model) MTK DX-2 (MediaTek Dimensity 9200) RAM 12 GB 12 GB Pamięć wewnętrzna 256 GB 256 GB lub 512 GB Ekran zakrzywiony 6,7″, FHD, OLED, 120 Hz zakrzywiony 6,7″, FHD, OLED, 120 Hz Bateria 5000 mAh (ładowanie 67 W) 5000 mAh (ładowanie 67 W) Aparat przedni 50 Mpix bez AF* 50 Mpix z AF* Aparat tylny 50 Mpix z OIS + 8 Mpix + 50 Mpix, 2-krotny zoom optyczny 50 Mpix z OIS + 8 Mpix + 50 Mpix, 2-krotny zoom optyczny Klasa odporności IP65 IP65 * AF – autofocus, automatyczne ustawianie ostrości

Coś, co najbardziej zwróciło moją uwagę, to fakt, że w tej generacji Oppo zdecydowało się wykorzystać jedynie procesory MediaTeka. Zakładając, że powyższe dotyczy wersji przeznaczonych na rynek Państwa Środka, jest szansa, iż europejskie wersje, o ile się pojawią, będą wyposażone w procesory Qualcomma. Pragnę tutaj jednak zaznaczyć, że jest to moja własna niczym niepotwierdzona spekulacja.

Odnotować należy również, że w przecieku pojawiają się informacje o możliwych różnicach w głównej jednostce aparatu pomiędzy Reno 12 i Reno 12 Pro, aczkolwiek nie wiadomo, jakie miałyby one konkretnie być. Zapewne jednak im bliżej premiery, tym więcej na temat tych sprzętów będziemy się dowiadywać.

Według przecieków, do premiery ma dojść w czerwcu tego roku, aczkolwiek data ta zapewne nie dotyczy pojawienia się smartfonów na rynku europejskim.

No dobrze, a ile to będzie kosztować?

Nie jest to wiadome, a i dokument, do którego ponoć dorwał się MSPoweruser, tego nie sugeruje. Niemniej wspomniany portal z Królestwa Niderlandów, na którym przeciek został pierwotnie opublikowany, zakłada, że cena Reno 12 może zaczynać się od okolic 499 dolarów amerykańskich (okolice 2000 złotych, licząc po obecnym kursie), natomiast Reno 12 Pro – od 799 dolarów amerykańskich (niemal 3200 złotych).

Mam jednak szczerą nadzieję, że akurat ten szacunek dotyczy wersji europejskiej. Jeśli bowiem Oppo za swoje smartfony zażyczyłoby sobie takiej kwoty w Chinach, to jestem przekonany, iż na naszym rynku byłaby ona znacznie, ale to znacznie wyższa.