Szukasz laptopa do pracy lub nauki? Mam ciekawą propozycję… od 2999 złotych

Artykuł sponsorowany

Gdyby jeszcze kilka lat temu ktoś powiedział mi, że Huawei będzie produkował laptopy, prawdopodobnie nie uwierzyłabym. Tymczasem sprzęt tej marki wszedł na rynek z przytupem i stał się świetną alternatywą dla laptopów innych firm, znanych przede wszystkim z rynku komputerowego. Wspominam o tym, bo na polskich półkach sklepowych dopiero co zadebiutował nowy sprzęt w postaci MateBooka D 16 2024. Jakie ma argumenty, by się nim zainteresować?

Huawei MateBook D 16 2024 jest pod wieloma względami uniwersalnym sprzętem. Kupując go dla domu, możecie być pewni, że skorzystacie z niego zarówno Wy, jak i Wasze pociechy.

Sprzęt ten nie został stworzony do gier, więc trudno, by oczekiwać od niego rewelacyjnych osiągów w najnowszych tytułach – tego się nie spodziewajcie (aczkolwiek Kuba pokazał, że da się na nim grać). O ile jednak nie ma zaawansowanej grafiki, w najwyższej konfiguracji ma wydajny procesor Intel Core i9-13900H, który doskonale sprawdza się podczas pracy biurowej, operowania na wielu oknach w przeglądarce, jak i na Home Office.

Duża przekątna w mniejszej bryle

Nie oszukujmy się – w dużej mierze kupujemy oczami. Jeśli dane urządzenie spodoba nam się wizualnie, jest większa szansa, że je kupimy, niż jeśli jego design nie jest dla nas atrakcyjny. Pod tym względem MateBook D 16 2024 wypada bardzo dobrze. Dzięki zastosowanej obudowie, która w sporej części jest aluminiowa, jest wytrzymały i elegancki, dzięki czemu przez kolejne lata będzie wyglądał świeżo.

Zwłaszcza, że w ślad za wyglądem zewnętrznym idzie także wnętrze. Dzięki zastosowaniu wąskich ramek wokół wyświetlacza (screen to body wynosi tu aż 90%), 16-calowy ekran został zamknięty w bryłę laptopa charakterystyczną wymiarowo dla 15,6 cali. To spory plus.

Co więcej, laptop wcale nie waży dużo. Powiedziałabym nawet, że jak na 16-calowy sprzęt zupełnie przyzwoicie – 1,73 kg. Nie będzie zatem zbyt ciążył w torbie czy plecaku. A do tego nie ma wcale wielkiego i ogromnego zasilacza – za to też spory plus.

I ważna rzecz w temacie wyświetlacza – ten jest matowy, co sprawia, że o wszelkie refleksy świetlne nie musimy się obawiać. Nie jest przez to dotykowy, co jednak dla wielu osób nie będzie miało znaczenia. W przeciwieństwie do faktu, że konstrukcja rozkłada się na płasko – pozwala to na przykład wygodnie korzystać z laptopa w pozycji półleżącej.

Wygoda i długi czas pracy

Na szczęście, jak już się wygodnie ułożycie, nie będziecie musieli szybko wstawać w poszukiwaniu (65-watowej) ładowarki. MateBook D 16 2024 zapewnia długi czas pracy. W przypadku pracy biurowej laptop powinien dotrzymać kroku przez cały dzień.

Z ekranem z jasnością 40-50% uzyskiwałam 7,5-11 godzin działania w zależności od intensywności użytkowania i ustawionego trybu pracy baterii (na najwyższej wydajności procenty baterii ulatywały szybciej niż na trybie zrównoważonym).

cytując siebie z recenzji (przy czym pamiętajcie, że testowałam laptopa w najwyższej konfiguracji)

Dla mnie osobiście w laptopach ogromne znaczenie ma klawiatura – wprowadzam za jej pomocą tonę tekstu, więc musi być wygodna i nie ma przeproś. W przypadku MateBook D 16 2024 mamy do czynienia z pełnowymiarową klawiaturą z blokiem numerycznym, który dla osób pracujących w arkuszach kalkulacyjnych okaże się zbawieniem.

Klawiatura, jak już być może wiecie z mojej recenzji, nie zawiodła. Choć szkoda mi tego, że podświetlana jest tylko w wersji z najwyższą konfiguracją.

W teście 10FastFingers uzyskałam wynik 105 słów na minutę z dokładnością na poziomie 98% – to rewelacyjny wynik. Tu warto dodać, że tylko na klawiaturze zewnętrznej, do której jestem przyzwyczajona od miesięcy, jestem w stanie przebić ten wynik – wtedy dobicie do 110 słów nie stanowi dla mnie najmniejszego problemu.

Co jeszcze warto wiedzieć? Huawei chwali się, że najnowszy laptop w jego ofercie ma zamontowaną antenę WiFi o zasięgu do 270 metrów, co oznacza, że – mając duży ogród i nadajnik w domu – nie powinniście mieć problemu z zasięgiem nawet na końcu działki. Do tego warto znać funkcje, które dostępne są z poziomu oprogramowania, a które mogą okazać się przydatne podczas spotkań online.

W przypadku połączeń wideo można skorzystać z takich opcji, jak wirtualne tło (co się przydaje, bo sama kamera oferuje jakość tylko 720p), upiększanie czy automatyczne wyśrodkowanie – dostosowuje naszą pozycję tak, by utrzymać nas w środku kadru. Osobiście jednak najbardziej przypadła mi do gustu funkcja, odpowiedzialna za kontakt wzrokowy – oprogramowanie robi cuda, by wyglądało tak, że patrzymy w aparat, a nie w ekran laptopa.

Dodatkowe opcje dostępne są również, gdy mówimy o głośnikach, jakości połączenia ze słuchawkami czy mikrofonach tak, by nasi rozmówcy słyszeli nas jak najlepiej.

A ile to wszystko kosztuje?

Podsumowując mogłabym się powtórzyć z początku tekstu: Huawei MateBook D 16 2024 jest uniwersalnym laptopem, który dobrze wygląda, zapewnia wysoką wydajność (na pewno w wersji z i9-tką) i długi czas pracy. A to przecież właśnie takiej wszechstronności potrzebuje większość z nas. Dla osób, szukających laptopa z dużym ekranem, MateBook D 16 2024 może się okazać świetnym wyborem.

HUAWEI MateBook D 16 2024 dostępny jest w pięciu różnych wersjach:

Intel® Core™ i5-12450H / 8 GB / 512 GB za 3299 złotych (wyłącznie na huawei.pl),

Intel® Core™ i5-12450H / 16 GB / 512 GB za 3799 złotych,

Intel® Core™ i5-12450H / 16 GB / 1 TB za 4099 złotych (u wybranych operatorów),

Intel® Core™ i5-13420H / 16 GB / 1 TB za 4299 złotych,

Intel® Core™ i9-13900H / 16 GB / 1 TB za 5699 złotych.

Wszystkie podane ceny są wyłączenie cenami sugerowanymi. Do 18 lutego 2024 r. laptopy można kupić w specjalnej ofercie premierowej, w ramach której nabywający otrzymają rabat w wysokości od -300zł do -400 zł oraz pakiet Microsoft 365 Family na 1 rok w prezencie. Szczegóły dotyczące promocji dostępne są u Sprzedawców.

Czyżbyśmy mieli faworyta do miana najciekawszego uniwersalnego, 16-calowego laptopa dla rodzin? Z całą pewnością solidnego pretendenta, którego cena – zaznaczmy to wyraźnie – zaczyna się od 2999 złotych.

Materiał powstał na zlecenie Huawei Polska