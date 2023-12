Spójrzcie na te aparaty. Smartfony OPPO chcą zaskoczyć fotograficznym potencjałem

Przed nami premiery flagowych smartfonów Xiaomi oraz OnePlusa. W pierwszym miesiącu 2024 roku powinniśmy poznać też wszystkie szczegóły dotyczące Samsungów z serii Galaxy S24. Pomiędzy te imprezy wciśnie się OPPO z urządzeniami z rodziny Find X7.

Nie tak identyczne

Choć na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że Find X7 i Find X7 Ultra będą bardzo podobnymi do siebie urządzeniami, to prawda leży gdzieś pośrodku. W obu modelach mamy dwie podobne do siebie warianty kolorystyczne oraz zbliżone konfiguracje RAM-u i pamięci wewnętrznej. W środku smartfonów znajdziemy jednak kluczową różnicę, a na zewnątrz – pewien szczegół ważny dla amatorów mobilnej fotografii.

OPPO Find X7 (Źródło: OPPO)

Zaczynając od bazowego modelu – OPPO Find X7 został sparowany z układem mobilnym MediaTek Dimensity 9300. Oprócz czterech różnych kolorów do wyboru (lawendowy, brązowo-srebrny, czarno-srebrny i czarny) pojawią się również cztery różne kombinacje pamięci: 12 GB RAM + 256 GB miejsca na dane, 16 GB + 256 GB, 16 GB + 512 GB oraz 16 GB + 1 TB.

Sekcja aparatów na pleckach urządzeniach ma się składać z trzech obiektywów: głównego z sensorem 50 Mpix Sony LYT-808, ultraszerokokątnego 50 Mpix, oraz teleobiektywu z matrycą OV64B 50 Mpix z 3-krotnym zoomem.

Źródło: OPPO

Pierwszy taki smartfon

Fani unikalnych rozwiązań powinni natomiast zainteresować się OPPO Find X7 Ultra. Ten będzie dostępny w trzech opcjach kolorystycznych: brązowo-srebrnej, czarno-srebrnej i czarnej. Każda z nich będzie występowała z pleckami ze skórzaną fakturą poniżej wyspy na aparaty.

OPPO Find X7 Ultra (Źródło: OPPO)

Model z dopiskiem Ultra otrzyma nowy chipset Qualcomma, Snapdragona 8 Gen 3, ale będzie uboższy o jedną konfigurację pamięciową względem bazowego Find X7. Pojawią się zatem opcje 12 GB RAM + 256 GB pamięci wewnętrznej, 16 GB + 256 GB oraz 16 GB + 512 GB.

OPPO Find X7 Ultra pozbywa się jednej diody LED z wyspy aparatów i zastępuje ją kolejną soczewką. W tym smartfonie mamy zatem cztery obiektywy. Główne oczko będzie pierwszym aparatem na rynku z 1-calową matrycą LYT-900 50 Mpix. Fotograficzne towarzystwo uzupełni obiektyw ultraszerokokątny 50 Mpix, oraz dwa peryskopowe soczewki z 50 Mpix, jedna z 3-krotnym, a druga z 6-krotnym przybliżeniem. Taka podwójna konfiguracja również pojawi się po raz pierwszy na rynku właśnie w Find X7 Ultra.

OPPO planuje zaprezentować pełną specyfikację swoich flagowych smartfonów wraz z ceną i rozpocząć sprzedaż w ojczyźnie 8 stycznia 2024 roku. Póki co, nieznane są losy obecności serii Find X7 w Polsce. O ile Find X5 Pro był oferowany w 2022 roku, o tyle rodzina Find X6 ominęła nadwiślańską ofertę OPPO. Patrząc na parametry techniczne, byłaby wielka szkoda, gdyby Find X7 lub Find X7 Ultra nie trafiły na nasze podwórko.