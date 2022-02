Oppo A76 zaprezentowany – ma czym powalczyć z tanimi średniakami

Oppo to kolejny z producentów, który nie boi się szybkich i częstych premier urządzeń i to niezależnie od segmentu. Producent zaprezentował po cichu nowy smartfon, który ma rozgościć się gdzieś pomiędzy niskobudżetowymi rozwiązaniami, a tanimi średniakami. Oppo A76 ma szansę przyciągnąć niejednego użytkownika, pod warunkiem jego globalnej dostępności.

Oppo A76 – specyfikacja

Model Oppo A76 został zaprezentowany bez zbędnych zapowiedzi. Nowy model po prostu pojawił się w ofercie malezyjskiego oddziału firmy i tam, za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej, można go kupić. Nowy smartfon został wyceniony na 899 MYR, czyli ~860 złotych.

W tej cenie dostaniemy nieprzesadnie duże urządzenie, wyposażone w ekran IPS LCD o przekątnej 6,56 cala i rozdzielczości HD+. Warto odnotować, że wyświetlacz jest odświeżany w 90 Hz. Ten otoczony jest skromnymi ramkami, co oznacza, że ekran wypełnia front smartfona w przeszło 83%.

Oppo A76 napędzany jest procesorem Snapdragon 680, a więc stosunkowo świeżym układem. Jest on wspierany przez 6 GB pamięci RAM, którą można rozszerzyć o kolejne wirtualne 5 GB. Użytkownicy na przechowywanie danych otrzymają 128 GB. Taki wybór procesora oznacza również, że niestety, ale na pokładzie zabrakło wsparcia dla sieci 5G (patrząc jednak po cenie – nie ma się co dziwić).

Nowe urządzenie zostało wyposażone łącznie w trzy aparaty. Dwa z nich znajdują się na tyle – główny o wielkości 13 Mpix i dodatkowy 2-megapiksleowy sensor monochromatyczny. Ostatni aparat to kamerka do selfie i wideorozmów o rozdzielczości 8 Mpix, która została umieszczona w niewielkim wcięciu w lewym, górnym rogu wyświetlacza.

Oppo A76 debiutuje na rynku z systemem Color OS 11.1, który oparty jest na Androidzie 11. O to, aby połączenie oprogramowania i sprzętu działało wystarczająco długo, ma zadbać bateria o pojemności 5000 mAh. Można więc założyć, że będzie to jeden z mocniejszych punktów urządzenia. Dodatkowo Oppo A76 wspiera szybkie ładowanie z mocą do 33 W.

Urządzenie jest dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych – błękitnej Glowing Blue i czarnej Glowing Black. Niestety, nie wiadomo czy urządzenie wyjdzie poza Azję, ale z pewnością ma ono potencjał, aby zainteresować niejednego użytkownika, szukającego niezłego sprzętu w niskiej cenie. Znając politykę Oppo można założyć, że urządzenie prędzej czy później trafi do Europy, ale nie można wykluczyć, że pod nieco inną nazwą.