Mieszkańcy Polski są w czołówce klientów, którzy płacą zbliżeniowo za zakupy

Mieszkańcy Polski nieufnie podchodzili do płatności zbliżeniowych, kiedy te dopiero zaczęły wchodzić do naszego kraju. Dziś zdecydowana większość nie jest w stanie wyobrazić sobie codziennego życia bez nich. Ich popularność stale rośnie, szczególnie w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Kiedy kilka lat temu banki zaczęły wydawać karty z funkcją płatności zbliżeniowych, większość osób najbardziej obawiała się braku konieczności potwierdzenia transakcji opiewających na kwotę do 50 złotych. Dodatkowo podsycała je nowo powstała legenda miejska, że ktoś w autobusie, metrze czy zatłoczonym pociągu podejdzie z terminalem i ściągnie pół stówki niczego nieświadomemu człowiekowi. Oczywiście takiego złodzieja bardzo prosto dałoby się namierzyć, więc była to bujda na resorach. Nie zmienia to jednak faktu, że w sieci jak grzyby po deszczu pojawiały się filmy instruktażowe, w jaki sposób uszkodzić antenę, aby uniemożliwić płacenie zbliżeniowe bez podawania kodu PIN.

Jeśli mnie pamięć nie myli, początkowo nie dało się bowiem wyłączyć tej funkcji – jest to możliwe dopiero od jakiegoś czasu i można to zrobić samodzielnie (i bez opłat). Prawdopodobnie jednak niewiele osób z tego korzysta, bowiem mieszkańcy Polski zdążyli się już przekonać do płatności zbliżeniowych i dziś są w czołówce klientów, którzy w ten sposób regulują należności za zakupy.

Polacy uwielbiają płacić zbliżeniowo

Jak wynika z danych opublikowanych przez Mastercard, w pierwszym kwartale 2020 roku aż 90% wszystkich płatności kartami tej organizacji w Polsce zostało zrealizowanych zbliżeniowo, podczas gdy w Europie ich udział wyniósł zaledwie 78%. Niewątpliwie pomógł w tym fakt, że wszystkie terminale w naszym kraju obsługują tę technologię, choć nie bez znaczenia była również epidemia koronawirusa SARS-CoV-2. Wszyscy bowiem zachęcali nas do płacenia kartą, a forma zbliżeniowa jest najszybsza i najwygodniejsza, szczególnie od momentu, gdy limit transakcji, która nie wymagania podania kodu PIN, zwiększono z 50 zł do 100 zł.

Mastercard przeprowadził także ankietę wśród klientów i wynika z niej, że najczęściej płacą zbliżeniowo plastikową kartą debetową lub kredytową (96%), ale chętnie korzystają także ze smartfonów (36%) i wearables (2%). Według deklaracji, najwięcej transakcji tego typu wykonują w sklepach spożywczych (98%), aptekach (81%) i innych sklepach detalicznych (46%). 95% pytanych przyznało też, że przestawienie się na płatności zbliżeniowe jest łatwe.

Źródło: informacja prasowa