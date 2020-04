Na Xiaomi Mi Band 5 jeszcze poczekamy. Najpierw do Europy trafi Xiaomi Mi Band 4C

Xiaomi Mi Band 4, podobnie jak jego poprzednicy, sprzedaje się świetnie, lecz Xiaomi nie spoczywa na laurach i cały czas wzbogaca swoje portfolio o nowe opaski. Pod koniec listopada 2019 roku zaprezentowało Mi Band 3i, a na początku tego miesiąca Redmi Band. Wkrótce do sprzedaży trafi kolejne urządzenie – Xiaomi Mi Band 4C – które będzie dostępne w Europie.



Opaski Xiaomi cieszą się tak dużą popularnością wśród klientów, ponieważ w niewygórowanej cenie oferują wszystko, czego może oczekiwać przeciętny użytkownik. W przypadku Xiaomi Mi Band 4 są to przede wszystkim całkiem spory, kolorowy wyświetlacz OLED, który daje dostęp nie tylko do przychodzących na sparowany smartfon powiadomień, ale także do prognozy pogody. Model ten dodatkowo umożliwia sterowanie muzyką na smart-telefonie, co jest bardzo przydatne i wygodne. Na jego pokładzie znajduje się też pulsometr.

Xiaomi Mi Band 4C – (nie) nowa opaska

Xiaomi Mi Band 4 niezmiennie kosztuje w Polsce 149 złotych. Taka cena obowiązuje od dnia premiery w naszym kraju i cały czas można ją uznać za atrakcyjną. Wkrótce w Europie zadebiutuje Xiaomi Mi Band 4C, który zaoferuje nieco mniej, ale jednocześnie powinien być też tańszy niż model bez litery „C” w nazwie.

Mimo że to dopiero pierwsza wzmianka o tej opasce, to wiemy już, że nie będzie to całkowicie nowe urządzenie. Jak bowiem wynika z informacji opublikowanych przez rosyjski serwis Xiaomishka.ru, Xiaomi Mi 4C to po prostu przebrandowany Redmi Band, który został oficjalnie zaprezentowany w Chinach na początku kwietnia 2020 roku.

Xiaomi Mi 4C, podobnie jak pierwowzór, zaoferuje więc przede wszystkim kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 1,08 cala i rozdzielczości 128×220 pikseli, a także pulsometr. Naturalnie nie zabraknie też funkcji śledzenia aktywności fizycznej użytkownika i monitorowania snu. Według deklaracji producenta, Redmi Band ma na pojedynczym ładowaniu pracować do 14 dni. Do ładowania służy zintegrowane z opaską złącze, które można włożyć do portu USB w komputerze.

W Chinach Redmi Band kosztuje 99 juanów, co jest równowartością ~60 złotych. W Europie Xiaomi Mi Band 4C z pewnością będzie nieco droższy. Jeśli trafi także do Polski, jego cenę firma prawdopodobnie ustali na 89-99 złotych.

