OnePlus i Google pracują nad smartwatchem. Zainteresowani?

Zegarki z Wear OS od Google, choć dostępne na rynku od długich kilku lat, nie zdobyły szerszej popularności. Wszystko z powodu sporych mankamentów systemu, któremu bardzo daleko do funkcjonalności i szybkości rozwiązania stosowanego na zegarkach Apple Watch. By poprawić ten stan rzeczy, Google podjęło współpracę z kolejnym partnerem technologicznym – firmą OnePlus. W wyniku tej kooperacji, może powstać naprawdę ciekawe urządzenie.

Obustronne korzyści

Firma OnePlus, co z pewnością zdziwi wielu miłośników nowych technologii, nie jest powszechnie znana, zwłaszcza w Polsce. Dzieje się tak najprawdopodobniej dlatego, że smartfony tej marki nie są tak szeroko dostępne i tak mocno rozreklamowane, jak produkty konkurencji. Tymczasem, w jej ofercie znaleźć można kilka naprawdę ciekawych urządzeń.

Kilka lat temu, OnePlus zasłynął jako producent smartfonów nazwanych zabójcami flagowców, które możliwościami niewiele odbiegały od topowych konstrukcji renomowanych producentów, a kosztowały sporo mniej. Niestety, wraz z modelem OnePlus 6T można było zauważyć, że firma odchodzi od pierwotnej koncepcji, chcąc produkować, po prostu, kolejne flagowce. Potwierdziło się to w przypadku OnePlusa 8 i 8 Pro, czyli smartfonów, które niczym nie różnią się od typowych flagowców, zwłaszcza ceną.

5 OCENA

Teraz, wraz z modelem OnePlus 8T i OnePlus Nord, firma próbuje wrócić na dawną ścieżkę. Obok tego, szuka dla siebie kolejnych rynków, na których mogłaby się rozwijać. Jednym z nich mają być inteligentne zegarki.

Początkowo spekulowano, że OnePlus może chcieć samodzielnie opracować system dla zegarków, jednak przypuszczenia te nie znalazły odzwierciedlenia w rzeczywistości. Systemem zastosowanym w zegarku OnePlus będzie Wear OS.

Taka kooperacja to wzorowy przykład obustronnych korzyści. OnePlus zyska dostęp do rozwiniętego systemu i bardzo bogatego know-how Google, w zamian za to oferując partnerstwo technologiczne, zwłaszcza w kwestii optymalizacji systemu, na którą użytkownicy Wear OS narzekają od lat. Sądząc po tym, jak działa nakładka Oxygen OS, na optymalizacji, OnePlus zna się jak mało kto.

8.5 Ocena

Garść informacji ze źródła

Niektóre szczegóły współpracy między firmami, ujawnił CEO OnePlusa – Pete Lau, w rozmowie z magazynem Input. Jak łatwo się domyślić, na szczegóły odnośnie samego zegarka jest jeszcze sporo za wcześnie. Dowiedzieliśmy się jednak nieco o kierunku, w którym obydwie firmy mają zamiar podążać.

To, nad czym chcemy współpracować z Google to ściślejsza integracja między Wear OS, Android TV i smartfonami z Androidem, by stworzyć spójny ekosystem, oparty o łączność między kompatybilnymi urządzeniami. Nasi partnerzy z Google również podchodzą do tego entuzjastycznie, dlatego to właśnie w tym kierunku będziemy chcieli się rozwijać. Na tę chwilę, nie możemy powiedzieć w tej sprawie niczego więcej. Pete Lau, CEO OnePlus

Pete Lau, w swojej wypowiedzi, zwrócił uwagę na bardzo poważny problem z Wear OS, który znacząco odróżnia zegarki wykorzystujące go od Apple Watcha. Rozwiązanie z Cupertino świetnie sprawdza się w ekosystemie Apple, stając się naturalnym przedłużeniem iPhone’a i MacBooka i ułatwiając sterowanie posiadanymi urządzeniami. Wear OS, w tym aspekcie, nie ma do powiedzenia właściwie nic.

Czy współpraca OnePlusa i Google to zmieni? Z perspektywy konkurencyjności rynku, zmiana byłaby bardzo mile widziana.