Xbox chce być jak PlayStation. Kontroler z haptyką w drodze?

Od wielu miesięcy w internecie można było znaleźć pogłoski o nowym kontrolerze do Xboxa, nieco podobnym do pada do PlayStation 5, ale dyskusja w tym temacie nie była zbyt głośna. Teraz się to zmieni za sprawą nadchodzącego, prawdopodobnie, nowego akcesorium Microsoftu. Firma złożyła wniosek patentowy o pada z wibracjami haptycznymi!

Pad do Xboxa niczym ten od PS5

Między Xboxem a PlayStation jest zasadnicza różnica. Nie chodzi tylko o wygląd konsol, samo oprogramowanie obu platform czy liczbę dostępnych gier. Za wyjątkiem wyglądu, granice pomiędzy tymi urządzeniami powoli się zacierają i coraz więcej mówi się o przenoszeniu nacisku na granie w chmurze. Jest jednak jedna rzecz, która bardzo mocno dotychczas różniła PS5 i Xbox Series X/S (a także poprzednie modele tych konsol), czyli pady do grania.

Z zamkniętymi oczami można było zgadnąć, który pad jest do Xboxa, a który do PlayStation. Być może jednak teraz się to zmieni, a przynajmniej ta różnica będzie mniejsza. Serwis tech4gamers znalazł wniosek patentowy Microsoftu odnoszący się do nowego kontrolera do Xboxa. Jego nazwa kodowa to „Sebile”.

Czym ma charakteryzować się to urządzenie?

lepszą łącznością bezprzewodową,

bezpośrednim połączeniem z chmurą,

Bluetooth 5.2,

nowym modułowym drążkiem,

wymiennymi i ładowalnymi akumulatorkami,

wibracjami haptycznymi.

To właśnie ostatnia rzecz powinna najbardziej przykuć Waszą uwagę. Microsoft chce, aby nowy kontroler do Xboxa miał podobne haptyczne „bajery” jak DualSense!

Rysunek patentowy nowego pada do Xboxa (źródło: patentscope.wipo.int)

DualSense? Nie, to pad do Xboxa

Dla Phila Spencera, czyli szefa gamingowego działu w Microsoftcie, bardzo ważne jest przeniesienie nacisku na chmurę. Taki kontroler niewątpliwie byłby w tym pomocny. Warto jednak podkreślić, że Spencer docenił też DualSense, ponieważ pod koniec 2020 roku wypowiedział się pochlebnie o urządzeniu konkurencji. Od tego momentu minęło trochę czasu, a Microsoft postanowił nadrobić zaległości. Wniosek patentowy złożył 22 sierpnia 2023 roku, a opublikowany z numerem „20240419250” został 19 grudnia tego roku.

Niewątpliwie patent Microsoftu mocno się różni od tego od PlayStation, ale finalnie funkcja haptyczna będzie przypominać nieco tą znaną z DualSense. W patencie można doszukać się informacji o tym, że takowe urządzenie mogłoby wytwarzać dwa różne rodzaje wibracji, dzięki czemu haptyczne sprężenie zwrotne będzie miało więcej głębi.

Na ten moment nie znamy ani potencjalnej ceny, ani daty premiery takiego kontrolera, ale raczej wątpliwe, żeby zadebiutował w 2025 roku. Bardziej prawdopodobnym rokiem jest 2026.