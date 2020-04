OnePlus wyjaśnia, dlaczego model 8 Pro będzie można nazwać „prawdziwym flagowcem”

Jak zapewnia OnePlus, szybkość i płynność działania jest wpisana w DNA smartfonów tej marki. OnePlus 8 Pro ma być kolejnym dowodem na to, że te hasła nie są tylko pustymi obietnicami. Zestaw podzespołów decydujących o komforcie użytkowania naprawdę będzie wzorowy.

Specyfikacja smartfonów OnePlus 8 i 8 Pro jest nam znana już od kilku dni. Wśród spodziewanych bajerów na pewno można wymienić wyświetlacz odświeżający obraz w 120 Hz czy ładowanie indukcyjne. Co prawda dotąd mieliśmy do czynienia z przeciekami, a nie oficjalnymi informacjami od producenta, jednak mamy podstawy, by im wierzyć. Teraz sam szef OnePlusa, Pete Lau, postanowił podzielić się z fanami kilkoma konkretami dotyczącymi najnowszego flagowca firmy.

Wydajność dzięki topowym podzespołom

Zgodnie z zapowiedzią Pete’a Lau, OnePlus 8 Pro ma charakteryzować się wysoką wydajnością dzięki zastosowaniu najlepszych części w swojej klasie. Wycieczka zaczyna się od procesora Qualcomm Snapdragon 865, który zapewni wystarczający zapas mocy dla niemal każdego zadania, które postawi przed nim użytkownik. Jego duże możliwości na pewno przydadzą się podczas wykonywania operacji związanych ze zdjęciami czy filmami – na przykład w procesie odszumiania materiału zauważono przyrost wydajności rzędu 40% (względem poprzedniej generacji).

Istotą szybkiego działania systemu będzie wykorzystanie dobrej pamięci RAM. Ta zamontowana w OnePlusie 8 Pro będzie najnowszej generacji – LPDDR5. Szybkość transferu osiąga w niej 6400 Mb/s przy przepustowości sięgającej 51,2 GB/s. Jednocześnie zachowuje ona całkiem niezłe poziomy poboru energii – o 45% niższe niż w przypadku LPDDR4.

Jeszcze jedną składową topowej konfiguracji nowego OnePlusa będzie pamięć flash UFS 3.0, będąca już raczej standardem dla smartfonów z najwyższej półki. Umożliwia osiągnięcie prędkości odczytu i zapisu do około 1700 MB/s, przy czym producent postarał się nieco ulepszyć te procesy dzięki technologiom Turbo Write i Host Performance Booster, wpływającym na charakterystykę wykorzystania buforów transferu danych.

Wszystkie te elementy będą kluczowe dla osiągnięcia przez OnePlusa 8 Pro wyżyn komfortu obsługi. Co ciekawe, firma ma specjalny zespół badawczo-rozwojowy, skupiający się głównie na tym aspekcie działania urządzeń. Nazywa go roboczo FSE Team (od słów Fast, Smooth, Efficient). Utworzono go w 2016 roku, i – jak mogą to potwierdzić użytkownicy smartfonów OnePlus – „robi robotę”.

Premiera OnePlusa 8 już za niecałe tygodnie

OnePlus zapowiedział, że nowe telefony zostaną zaprezentowane 14 kwietnia. Czekamy z niecierpliwością, bo OnePlus 8 Pro rzeczywiście zapowiada się na kawał solidnego flagowca.

źródło: OnePlus

