Nowy Snapdragon to prawdziwa bestia, ale… Samsung depcze Qualcommowi po piętach

Snapdragon 8 Elite Gen 5 zapowiada się na najpotężniejszy mobilny procesor w historii Qualcomma. Wyniki najnowszych testów pokazują jednak, że rywalizacja z Samsungiem może być trudniejsza niż kiedykolwiek.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 zapowiada się mocarnie

Qualcomm szykuje prawdziwą rewolucję w segmencie mobilnych CPU. Snapdragon 8 Elite Gen 5, którego oficjalna prezentacja odbędzie się podczas Snapdragon Summit 23 września, już teraz pojawia się w internetowych doniesieniach.

Najnowsze informacje mówią o konfiguracji CPU w układzie „2 + 6” z rdzeniami osiągającymi nawet 4,61 GHz w wersji podstawowej i aż 4,74 GHz w specjalnie selekcjonowanych egzemplarzach testowych. Rdzenie energooszczędne pracują z częstotliwością 3,63 GHz, co samo w sobie jest wynikiem, jakiego dotąd nie notowano w mobilnych procesorach.

Równie imponująco wypada GPU Adreno 840, którego taktowanie wzrosło do 1,20 GHz wobec 1,10 GHz w poprzedniku. To pozornie niewielka zmiana, ale w połączeniu z przejściem na trzecią generację procesu 3 nm w TSMC, ma przekładać się na wyraźny wzrost mocy obliczeniowej. Według Digital Web Station Snapdragon 8 Elite Gen 5 uzyskał ponad 4 miliony punktów w AnTuTu, co oznacza aż 50-procentowy skok względem obecnego lidera, czyli Snapdragona 8 Elite.

Wynik ten, jeśli zostanie potwierdzony, oznacza nie tylko dominację nad dotychczasowymi układami, ale także wyraźne umocnienie pozycji Qualcomma w segmencie najwydajniejszych smartfonów.

Samsung Exynos 2600 wchodzi do gry i zjada obecnego lidera?

Choć Snapdragon 8 Elite Gen 5 prezentuje się imponująco, Samsung nie zamierza odpuszczać. Nadchodzący Exynos 2600 został przetestowany w Geekbenchu i pokazał, że pod względem CPU potrafi wyprzedzić najnowszego Snapdragona.

W teście jednego rdzenia układ osiągnął 3309 punktów, a w wielordzeniowym aż 11256 punktów. Dla porównania, Snapdragon 8 Elite w Galaxy S25 notuje wyniki, odpowiednio, 2900 i 9300 punktów, natomiast poprzedni Exynos 2500 osiągał 2500 i 8100 punktów.

Przekłada się to na 13–17% przewagi nad Snapdragonem 8 Elite i nawet 38% poprawy względem Exynosa 2500. To znaczący skok, który pokazuje, że Samsung wreszcie odzyskuje konkurencyjność na rynku, gdzie przez lata pozostawał w cieniu Qualcomma. Choć wciąż nie znamy wyników graficznych Exynosa 2600, to już teraz można mówić o realnym zagrożeniu dla pozycji nowego Snapdragona.

W praktyce oznacza to, że rywalizacja o miano najwydajniejszego procesora w świecie Androida stanie się wyjątkowo zacięta. Qualcomm imponuje skalą wzrostu w benchmarkach, ale Samsung wreszcie ma w ręku układ, który w podstawowych testach CPU potrafi pokonać amerykańskiego giganta.

Ostateczna przewaga rozstrzygnie się dopiero po premierze, gdy oba procesory trafią do pierwszych urządzeń i będzie można porównać nie tylko syntetyczne wyniki, ale też realną wydajność, zarządzanie energią i kulturę pracy.