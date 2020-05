Ciekawy pomysł: specjalna wersja Apple Glass, wzorowana na okularach Steve’a Jobsa

Okrągłe okulary były jednym ze znaków rozpoznawczych Steve’a Jobsa. Zaczął nosić „lenonki” w 1998 roku. Pojawiły się pierwsze plotki mówiące o tym, że jedna z wersji Apple Glass zyska właśnie taki kształt.

Apple Glass w 2021, 2022, 2023…

Okulary rzeczywistości rozszerzonej to ostatnio dość lotny temat, ze względu na to, że pojawiło się kilka przecieków dotyczących zarówno spodziewanej daty ich premiery, a nawet kształtu i ceny. Najbardziej pozytywne prognozy wspominają o zapowiedzi urządzenia jeszcze tej jesieni i wprowadzeniu go do sprzedaży pod koniec 2021 roku. Inne źródła nie są tak optymistyczne i choć potwierdzają, że Apple pracuje nad okularami AR, to wskazują, że wielka premiera nie odbędzie się ani w tym roku, ani w przyszłym.

Jon Prosser z serwisu Front Page Tech jest zdania, że by kupić Apple Glass nie trzeba będzie oddawać nerki, ponieważ cena wyjściowa gadżetu to 500 dolarów. Trudno w to uwierzyć, mając w pamięci, jak niedorzecznie wysoko gigant z Mountain View potrafi wyceniać niektóre swoje gadżety.

Apple Glass Steve Jobs Heritage Edition

Oczywiście na tym etapie tak naprawdę wiemy żenująco mało o Apple Glass. Nieliczne doniesienia potrafią się nawzajem wykluczać i trudno zweryfikować ich prawdziwość. I choć traktuję je ze sporym dystansem, spodobał mi się pomysł, podobno realizowany w Apple, dotyczący ogłoszenia razem z Apple Glass ich wersji Steve Jobs Heritage Edition.

Miałyby one zyskać kształt okrągłych „lenonek” noszonych przez Steve’a Jobsa i zostać opatrzone horrendalną ceną 10 000 dolarów.

Do I even need to say that this (along with the rest of the Apple AR glasses stories in the past week) is complete fiction? https://t.co/oLK3VVbz8H — Mark Gurman (@markgurman) May 21, 2020

Zdaniem komentatorów, doniesienia te nie mają żadnego potwierdzenia i są stworzone na potrzeby wywołania sztucznego zamieszania. Mało prawdopodobne, by firma, który ma ogromny szacunek dla zmarłego Steve’a Jobsa zdobyłaby się na użycie jego nazwiska w nazwie jednego z produktów. Abstrahując od tego, jak bardzo nieprawdopodobne się to wydaje, sama wizja zaawansowanych okularów AR w takiej formie, jest bardzo interesująca. Trochę szkoda, że trzeba ją włożyć między bajki.

