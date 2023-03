Korzystasz z Androida? Będziesz mógł poczuć się jak użytkownik urządzeń Apple

Google nieustannie rozwija swój system operacyjny. Jego potencjał jest właściwie nieograniczony, jedynie wyobraźnią programistów. Android wkrótce wzbogaci się o funkcję, z której mogą już korzystać posiadacze urządzeń Apple.

W ten prosty sposób właściciele smartfonów z Androidem zaoszczędzą czas

Google regularnie, w odstępie kilku miesięcy, informuje o wdrożeniu kolejnych, nowych funkcji na urządzeniach z Androidem. Co ważne: trafiają one do szerokiego grona użytkowników, ponieważ nie są związane z konkretną wersją systemu operacyjnego – są one udostępniane w ramach aktualizacji aplikacji lub poprzez Usługi Google Play. To zupełnie inne podejście od tego, jakie stosuje Apple – w przypadku iOS wymagana jest aktualizacja całego systemu, aby użytkownikom udostępnić nowe funkcje aplikacji.

Tym razem to jednak Apple (prawdopodobnie) stanowiło wzór do naśladowania, ponieważ posiadacze iUrządzeń mogą już korzystać z tej funkcji. W przypadku Androida została ona dostrzeżona dopiero teraz. O czym mowa? Artem Russakovskii przekazał, że w sklepie Google Play na smartfonie z Androidem pojawiła się możliwość zdalnego instalowania aplikacji na innych smartfonach, podpiętych do tego samego konta Google. Wcześniej na liście były dostępne tylko tablety, smartwatche i telewizory.

W odpowiedzi na ten tweet jeden z użytkowników Twittera, @AssembleDebug, udostępnił zrzuty ekrany ze sklepu Google Play, na których widnieje opcja synchronizacji aplikacji na wielu różnych urządzeniach.

Co to oznacza w praktyce? Jeżeli użytkownik pobierze i zainstaluje na przykład na smartfonie program X, sklep Google Play automatycznie ściągnie go na inne urządzenia, połączone z tym samym kontem Google. Dzięki temu ich właściciel nie będzie musiał robić tego ręcznie, a tym samym zaoszczędzi trochę czasu.

Artem Russakovskii zwraca jednak uwagę, że brakuje informacji, czy funkcja synchronizacji uwzględni także już zainstalowane na jednym urządzeniu aplikacje, tj. automatycznie pobierze je na inne sprzęty użytkownika, połączone z tym samym kontem Google, czy aktywuje się dopiero w przypadku ściągnięcia nowego programu.

Tutaj warto zauważyć, że po uruchomieniu sklepu Google Play w przeglądarce istnieje możliwość zainstalowania z jej poziomu wybranej aplikacji bądź gry na urządzeniu, połączonym z jednym kontem Google – w tym celu należy kliknąć przycisk „Więcej urządzeń”. Nie jest to jednak super wygodne, a na pewno nie dla osób, które raczej nie zaglądają do sklepu Google Play za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Kiedy nowa funkcja będzie dostępna dla wszystkich użytkowników Androida?

Na zrzutach ekranu, które udostępnił Artem Russakovskii – a dostał je od tipstera, widnieje informacja, że ich autor jest członkiem grupy beta testerów. Oznacza to, że Google na razie testuje nowe funkcje zdalnego instalowania aplikacji i ich synchronizacji. Dostęp do tej drugiej uzyskacie (w przyszłości), gdy po uruchomieniu sklepu Google Play klikniecie ikonę swojego profilu w prawym górnym rogu, a następnie Zarządzaj aplikacjami i urządzeniami.