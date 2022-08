Gry mobilne zaliczają ostry spadek

Jeszcze niedawno wydawać by się mogło, że gry mobilne zdominują rynek i nie zamierzają odpuszczać. Mimo to najnowsze dane wskazują na to, że w pierwszej połowie 2022 roku produkcje na telefony znacząco straciły względem poprzedniego roku.

Reklama

Bessa na rynku gier mobilnych

Z opublikowanych przez SensorTower danych dowiedzieliśmy się właśnie, że praktycznie każdy gatunek gier mobilnych stracił na rynku USA w pierwszej połowie 2022 roku względem tego samego okresu zeszłego roku. Jedynie gry typu arcade i tabletop zyskały, kolejno, 14,8% i 0,9%.

Wszystkie pozostałe gatunki zaliczyły spadek przychodów, przy czym najwięcej straciły gry wyścigowe (28,8%) i oparte na geolokacji gry rozszerzonej rzeczywistości (26%). Przed spadkiem nie uchroniły się nawet produkcje z gatunku RPG, akcji czy strategie.

Jeszcze gorzej sytuacja wygląda, gdy porównamy do siebie jedynie drugie kwartały lat 2021 i 2022. Wówczas zauważymy, że gry wyścigowe straciły aż 38% przychodów, a strzelanki – 35,9%.

W czołówce rankingu ponownie jest gatunek arcade, który zyskał 18,1% względem drugiego kwartału zeszłego roku, zaś na drugim miejscu tabletop zostały zastąpione przez hypercasual, których przychody urosły o 2,3%. Pozostałe gatunki straciły – mniej lub bardziej.

Rzadziej też pobieramy gry mobilne

Z danych SensorTower wynika również, że coraz rzadziej pobieramy gry na urządzenia mobilne. W porównaniu pierwszej połowy lat 2021 i 2022, w tym drugim więcej pobrań zaliczyły wyłącznie gry akcji, sportowe nie zyskały nic, a wszystkie pozostałe gatunki straciły, przy czym gry kasynowe najwięcej, bo 17,8%.

Nieco inaczej wygląda to, gdy porównamy wyłącznie drugi kwartał roku 2021 z 2022. Strzelanki zyskały bowiem aż 17,5%, gry akcji 12,9%, a RPG i puzzle, kolejno, 2,5% i 0,7%. Symulacje ani nie zmalały, ani nie urosły, zaś pozostałe gatunki straciły liczbę pobrań. Najniżej uplasowały się gry wyścigowe, które straciły aż 18,1%.

Trudne czasy

Amerykański rynek gier mobilnych miał mocno pod górkę przez ostatnie pół roku. Przychody zmalały przez ten okres o 9,6% i spadły do 11,4 miliarda dolarów, zaś liczba pobrań zmalała o 2,5% – do 2,4 miliarda.

Patrząc wyłącznie na drugi kwartał 2022 roku, przechody obniżyły się o 11,4% do 5,6 miliarda dolarów względem zeszłego roku, natomiast liczba pobrań pozostała na podobnym poziomie, utrzymując wynik 1,2 miliarda.

8 Ocena

Wpływ na takie spadki niewątpliwie miał wzrost kosztów życia, inflacja, jak i odsuwanie się od ograniczeń spowodowanych pandemią koronawirusa. Przez to ludzie zaczęli mieć mniej pieniędzy do wydawania na mikropłatności w grach, a także wrócili do uczestniczenia w aktywnościach innych niż granie na telefonie.

Nie oznacza to jednak, że to koniec dla rynku gier mobilnych. Twórcy muszą się po prostu pogodzić, że jego złote czasy się skończyły, a sytuacja spowodowana pandemią była wyjątkowa i nie należy traktować jej jako normy. Przyszłość gier mobilnych zależy bowiem od nich i tego czy dadzą radę zaadaptować się do nowych standardów i czy przyciągną nowych graczy do siebie na inne sposoby.