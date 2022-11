Od teraz Apple Watch jest także komputerem nurkowym

Apple Watch Ultra to z pewnością nietuzinkowy sprzęt. Producent podczas wrześniowej premiery obiecał, że amatorom nurkowania zapewni specjalną aktualizację, dzięki której zegarek będzie mógł pełnić rolę komputera nurkowego. Firma dotrzymuje słowa.

Aplikacja Oceanic+ na Apple Watch Ultra

Gigant z Cupertino potwierdził, że do użytkowników najdroższej wersji tegorocznych smartwatchy firmy trafiła właśnie nowa funkcja. Pozwala ona na korzystanie nurkom rekreacyjnym z zegarka podczas divingu, nawet na głębokości 40 metrów. Wszystko dzięki aktualizacji i wydaniu aplikacji Oceanic+ oraz możliwościom smartwatcha, który ma na pokładzie głębokościomierz i czujnik temperatury wody.

Apka Oceanic+, którą pobiera się także na iPhone’a, pozwala na wyświetlanie na zegarku kluczowych danych, które pomagają zorientować się w okolicznościach nurkowania, a po powrocie na powierzchnię – przeanalizowanie poszczególnych parametrów aktywności.

W aplikacji znajduje się też planer, który pozwala przygotować się do zejścia – określić czas na powierzchni, głębokość nurkowania i używaną mieszankę gazową. Apka przeliczy na tej podstawie limit nurkowania bezprzystankowego, czyli czas, jaki można spędzić na danej głębokości. Planer uwzględnia też istotne dla nurków warunki, takie jak pływy, temperaturę wody, a nawet udostępniane przez innych nurków informacje o aktualnej przejrzystości i prądach.

Planer pozwala wziąć pod uwagę wiele czynników, w tym miejsce, czy temperaturę wody podczas nurkowania

Przygotowanie od strony hardware

Ponieważ Apple Watch Ultra uzyskał klasę wodoodporności WR100 i certyfikat EN 13319, który jest globalnym standardem jakości akcesoriów nurkowych, w tym głębokościomierzy, może być używany jako zamiennik (nieprofesjonalny, ale jednak) dla komputerów nurkowych, do których przyzwyczajeni są odkrywcy głębin.

Co ciekawe, w smartwatchu Apple zadbano o implementację odpowiedniego sygnału zwrotnego. Otóż zegarek może wysłać użytkownikowi sygnał dotykowy w postaci serii wibracji, które czuć pod wodą na nadgarstku nawet przez piankę o grubości 7 mm. W ten sposób nurek nie zostanie zmylony przez sygnał dźwiękowy emitowany przez komputer kompana.

Apple Watch Ultra i aplikacja Oceanic+ (fot. Apple)

Dodatkowe opcje są płatne

Aplikacja Oceanic+ dla Apple Watch Ultra jest od dziś dostępna do pobrania z App Store. Wymaga posiadania zegarka Apple Watch Ultra z systemem watchOS 9.1 sparowanego z iPhonem 8 lub nowszym bądź iPhonem SE (2. generacji) z systemem iOS 16.1. Wersja podstawowa aplikacji jest bezpłatna i zapewnia dostęp do głównych funkcji nurkowych, w tym do danych o głębokości i czasie oraz możliwości zapisu ostatnich nurkowań. Jednak jeśli chcemy mieć dodatkowe funkcje, trzeba będzie sięgnąć po portfel.

Subskrypcja Oceanic+ w wersji z monitorowaniem limitów dekompresji, danymi o nasyceniu tkanek, planowaniem i logbookiem o niegranicznej pojemności jest dostępna w formie subskrypcji i kosztuje 59,99 zł/miesiąc lub 469,99 zł/rok. Możliwe jest też korzystanie z Konfiguracji rodzinnej. Cena wynosi wtedy 629,99 zł/rok, a dostęp do aplikacji może mieć maksymalnie pięć osób.