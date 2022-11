Quake (i nie tylko) za darmo!

Jeżeli jeszcze nie graliście w legendarnego FPS-a z 1996 roku od id Software, a subskrybujecie usługę Amazon Prime, wkrótce nie będziecie mieli żadnej wymówki.

Amazon Prime Gaming na grudzień 2022

Epic, Amazon oraz Humble Bundle od wielu lat serwują mi drobne przyjemności w życiu. Co tydzień w przypadku Epic Games Store, lub co miesiąc w przypadku dwóch ostatnich, zastanawiam się, jaki zestaw gier przygotowano do przypisania do konta na Steamie, GOG-u, lub Epicu. W ostatnich miesiącach mieliśmy m.in. Fallout 76, Assassin’s Creed: Origins na platformie Amazon Prime Gaming, Star Wars: Squadrons na Epicu, czy Deathloop w październikowym Humble Choice.

Na grudzień główną atrakcją w Amazon Prime Gaming ma być jednak trochę growej historii. Czołowym tytułem jest bowiem Quake z 1996 roku. Mroczny, gotycki klimat, odjechany zestaw broni, satysfakcjonująca rozgrywka i rozwinięcie modułu wieloosobowego powodują, że tytuł wciąż pozostaje grywalną perłą branży gier. Jak przymkniecie oko na to, że graficznie nie jest to nowe Call of Duty i pomyślicie o nim jak o przedstawicielu „boomer shooterów”, to będziecie się świetnie bawić.

Warto wspomnieć, że Quake otrzymał w 2021 roku edycję poprawioną. Choć do Quake Enhanced nie stworzycie i nie wgracie modyfikacji, to zaoferuje on poprawioną grafikę, wybrane dodatki, ulepszony tryb wieloosobowy, cross-play, wsparcie dla kontrolera i wiele innych. Ten drobny remaster jest sprzedawany razem z oryginalną wersją gry. Nigdy nie było więc lepszego momentu by wrócić do klasyka lat 90.

Nie tylko Quake

Ale to nie wszystko. Według wycieku, do którego doszło na portalu mydealz, w grudniowym Prime Gaming czekają na was jeszcze cztery inne gry:

Brothers – A Tale of Two Sons, czyli gamingowy debiut Josefa Faresa, twórcy A Way Out oraz It Takes Two,

Spinch – psychodeliczna platformówka wyglądająca jak netflixowy The Midnight Gospel,

Doors: Paradox – trójwymiarowa gra logiczna, gdzie główną role grają – nie zgadniecie – drzwi,

Banners of Ruin – taktyczna gra karciana z mrocznym klimatem i antropomorficznymi zwierzętami.

Choć sam posiadam już w bibliotece Quake’a, mam nadzieję że ta promocja zachęci niektórych do sięgnięcia po tytuł. Klasykę warto znać!