Huawei kończy Black Friday i Cyber Monday z przytupem! Ostateczne okazje czekają

W sieci powoli wyczerpują się promocje na elektronikę z okazji Black Friday. Także te przygotowane na Cyber Monday chylą się ku zakończeniu. Huawei się jednak nie podaje. Oto kilka obniżek, na których warto zawiesić oko.

Znacznie tańszy Huawei Nova 9 SE

Jeśli wydawało się nam, że nie ma co liczyć na dobre okazje na elektronikę w tym tygodniu, warto zobaczyć, co na czas po Czarnym piątku i Cyber Poniedziałku przygotowało Huawei. Specjalna promocja uruchomiona dla chętnych, obowiązywać będzie do 30 listopada. Czasu jest więc niewiele. Pytanie tylko: co kupimy taniej?

Otóż specjalna oferta Huawei obejmuje wiele urządzeń, ale kilka z nich jest wyjątkowo godnych polecenia – zwłaszcza w obniżonych cenach.

Najbardziej rzucającą się w oczy obniżką jest smartfon Huawei Nova 9 SE w cenie 999 złotych. Co prawda telefon ten nie występuje już zwykle w sugerowanej cenie detalicznej 1499 złotych, ale i tak sklep producenta oferuje go wyraźnie taniej niż inne miejsca, w których można zaopatrzyć się w elektronikę.

Huawei nova 9 SE (źródło: Huawei)

Trzeba tylko pamiętać, że sprzęt ten działa w oparciu o Androida 11 z nakładką EMUI 12 – bez usług Google, czyli GMS (Google Mobile Services). Zarządza nim pakiet HMS (Huawei Mobile Services) – co może utrudnić współpracę osobom nie potrafiącym żyć bez sklepu Google Play. O tym, czy da się to jakoś obejść, możecie przeczytać w recenzji zbliżonego modelu, Huawei nova 9.

Okazje na słuchawki i tablet

Oprócz powyższej obniżki, uwagę przykuwa też kilka innych:

słuchawki Huawei FreeBuds Lipstick z etui ze stali nierdzewnej za 499 złotych w innych sklepach aktualnie za 799 złotych),

w innych sklepach aktualnie za 799 złotych), słuchawki Huawei FreeBuds 4 z redukcją szumów za 399 złotych (w innych sklepach zwykle po ~490 złotych),

(w innych sklepach zwykle po ~490 złotych), tablet Huawei MediaPad T10 4 GB/64 GB LTE za 599 złotych (gdzie indziej – za 849 złotych).

Zwłaszcza słuchawki wydają się być łakomym kąskiem. Gdyby nie fakt, że mam działające pchełki z ANC, to mocno zastanawiałbym się nad zakupem budsów Huawei. Oceny w naszych recenzjach są bardzo zachęcające.