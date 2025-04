1000-lecie Korony Polskiej. Jak technologia pomogła opowiedzieć historię?

W minioną niedzielę (27 kwietnia 2025 roku) odbyły się obchody 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego. Z tej okazji w Warszawie zorganizowano kilka różnych atrakcji, w tym przelot myśliwców F-16, historyczno-edukacyjny Piknik Tysiąclecia, paradę historyczną czy wreszcie koncert na błoniach stadionu PGE Narodowy. Było to wyjątkowe wydarzenie także w ujęciu technologicznym. I to z dwóch powodów.

Obchody 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego. Pierwsza taka transmisja w Polsce

W TVP można było oglądać transmisję z obchodów. I właśnie z nią wiąże się pierwszy powód, dla którego wydarzenie było interesujące z technologicznego punktu widzenia. Dlaczego? Ponieważ po raz pierwszy w Polsce do transmisji na żywo tego rodzaju imprezy wykorzystano technologię prywatnych sieci 5G. Odpowiadał za to konkretnie operator Orange, współpracujący w tym projekcie z firmami Sony, Nevion i MERK Solutions.

Wyglądało to następująco: na łodziach płynących Wisłą zainstalowano kamery, z których obraz przekazywany był do wozów transmisyjnych właśnie w technologii 5G. Ta konkretna sieć była zarezerwowana dla TVP, a uruchomiono ją na cyplu widokowym Uki, który nie dysponuje żadną stałą teletechniczną infrastrukturą. Właśnie w takich sytuacjach szczególnie praktyczne okazuje się prywatne 5G, które było gotowe do działania w kilkanaście godzin.

Pewnie wielu z Was oglądało w TVP obchody 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego. Podziwialiście spektakularne widowisko, ale nie zastanawialiście się, jak to wszystko zadziałało od technicznej strony. No to podpowiem – pierwszy raz w Polsce wykorzystano komercyjnie do… pic.twitter.com/V7YhIpyAKy — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) April 28, 2025

Drony dały show na 1000-lecie Korony Polskiej

Jednak pierwsza w Polsce transmisja tego typu nie jest jedynym powodem, dla którego obchody Tysiąclecia Korony Polskiej przykuły naszą – geeków i nerdów – uwagę. Otóż podczas tego samego wydarzenia odbył się największy w naszym kraju pokaz dronów. Okrągły tysiąc bezzałogowych maszyn latających rozświetliło niebo na Wisłą, aby zaprezentować widzom pełen symboliki spektakl.

Drony, których trasa została ustalona i zapisana przy użyciu zaawansowanego oprogramowania, tworzyły na niebie konstelacje, prezentując wybitne postacie i ważne wydarzenia z tysiącletniej historii Polski. Jeśli nie było Ci dane zobaczyć tego na żywo, to teraz możesz nadrobić zaległości. Poniżej umieszczamy przyspieszony (bo oryginalnie trwał 10 minut) pokaz multimedialny, który stanowił zwieńczenie niedzielnych obchodów:

Moim zdaniem efekt był naprawdę świetny. Równocześnie w fajny sposób pokazał, że o historii można także mówić językiem nowych technologii.