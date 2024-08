Kiedy jak nie teraz? Kup tablet Huawei w promocyjnej cenie

Artykuł sponsorowany

Tablet może być najlepszym przyjacielem ucznia lub studenta – trzeba go tylko dobrze dobrać do potrzeb i preferencji. Jeśli ta sztuka się uda, można zyskać elektronicznego kompana – zarówno do nauki i pracy, jak i relaksu w czasie wolnym. W ofercie firmy Huawei można znaleźć kilka świetnych propozycji, łączących mobilność z wydajnością i funkcjonalnością. W dodatku są w promocji!

Dlaczego tablet to najlepszy przyjaciel ucznia i studenta?

Tablet to sprzęt, który doskonale plasuje się pomiędzy smartfonem a laptopem. Stanowi wyśmienity kompromis pomiędzy funkcjonalnością a mobilnością. Taką charakterystykę szczególnie szybko mogą docenić uczniowie i studenci.

Taki na przykład duży wyświetlacz dotykowy świetnie sprawdza się, gdy trzeba sporządzić notatki albo też rozrysować sobie mapę myśli – to świetna pomoc naukowa. A gdy mamy jeszcze do dyspozycji rysik, to proces tworzenia jest jeszcze łatwiejszy. Ponadto, coraz częściej takie urządzenia umożliwiają jeszcze wygodniejsze pisanie – dzięki dołączanym do zestawu klawiaturom. Takie akcesorium w wielu sytuacjach pozwala już właściwie zmienić tablet w laptop. Notować zaś możesz tak, jak Ci wygodnie – odręcznie, z wrażeniem pisania jak po kartce papieru, lub stukając w klawisze.

Na funkcjonalność sprzętu wpływają oczywiście także aplikacje. W sklepie AppGallery dostępnym na urządzeniach marki Huawei można znaleźć mnóstwo przydatnych narzędzi, ale też GoPaint – do szkicowania, malowania i rysowania, a tym samym rozwijania kreatywności. Co niespotykane w mobilnych edytorach, aplikacja pozwala skorzystać z 240 warstw, replikatora tekstur i ponad 100 pędzli. Notatki Huawei zaś pozwalają zapanować nad pozyskiwaną wiedzą, zakreślać tekst, wstawiać kształty oraz tworzyć mapy myśli. Aplikacja umożliwia również konwersję mowy na tekst w czasie rzeczywistym – co jest idealne dla każdego ucznia lub studenta.

fot. Huawei

Urządzenie tego typu pozwala też wygodnie czytać książki i podręczniki, jak również przeglądać strony internetowe w poszukiwaniu potrzebnych informacji. Przydaje się jednak nawet wtedy, gdy czytasz wydania papierowe, bo każdy nowoczesny tablet ma aparaty z tyłu jak i z przodu. Ten pierwszy doskonale sprawdza się podczas robienia zdjęć materiałów – notatek czy fragmentów książek. To przydaje się potem w nauce. Z kolei przednia kamera umożliwia prowadzenie wideorozmów – zarówno w przypadku zajęć odbywających się w trybie zdalnym, jak i w czasie wolnym.

No właśnie – bo przecież nie samą nauką żyją młodzi użytkownicy. Duży ekran w połączeniu z głośnikami stereo to idealna baza pod oglądanie filmów i seriali. I wcale nie trzeba tego robić w domu. Tablet może też służyć do oddawania się elektronicznej rozrywce, a także do nauki powiązanej z hobby – na przykład gry na pianinie.

Kilka opcji do wyboru – który tablet Huawei będzie dla Ciebie najlepszy?

Takim wszechstronnym i świetnie wyposażonym tabletem jest HUAWEI MatePad 11.5″ S PaperMatte Edition. Jego ekran nie tylko jest duży i wyświetla bogaty w detale obraz, ale też jest matowy. Dzięki temu eliminuje odblaski, umożliwiając komfortowe użytkowanie zarówno przy biurku, na kanapie, jak i w ogrodzie. Zarówno żarówki, jak i promienie słoneczne nie odbijają się w ekranie.

To połączenie papierowego komfortu z elektroniczną funkcjonalnością. A że całość jest też lekka i poręczna, nietrudno wyobrazić sobie relaks z e-bookiem w parku czy naukę w dowolnym punkcie mieszkania. Ekran cechuje się w dodatku częstotliwością odświeżania 144 Hz, co z pewnością doceni każdy gracz.

Do odręcznego notowania i rysowania z wysoką precyzją świetnie sprawdza się dołączony do pakietu rysik HUAWEI M-Pencil (3. generacji), wykrywający ponad 10 tysięcy poziomów nacisku. Dzięki temu uzyskiwany efekt przypomina ślady ołówka czy pióra na papierze. Do zapisywania mechanicznego nada się zaś bezprzewodowa klawiatura. Taki kompletny zestaw to świetna opcja zarówno dla pilnych studentów, wymagających uczniów, jak i aspirujących artystów.

fot. Huawei

Ci ostatni docenią pewnie aplikację GoPaint. To potężna w kontekście możliwości, a równocześnie prosta w obsłudze aplikacja. Nieważne, czy rysujesz, malujesz czy projektujesz – masz w niej do dyspozycji ponad setkę pędzli (które możesz w dodatku modyfikować), wiele warstw i niemały zestaw praktycznych narzędzi. Funkcjonalności nie można także odmówić aplikacji Notatki z szerokimi opcjami tworzenia, edytowania i sortowania zapisków. Prawdziwym hitem wśród studentów jest też sprawnie działające narzędzie zamieniające mowę na tekst w czasie rzeczywistym.

Nieważne, w jakim celu zamierzasz korzystać z tego tabletu, na pewno docenisz akumulator o pojemności 8800 mAh, zapewniający wiele godzin działania na jednym ładowaniu. Plusem jest także technologia Wi-Fi 6, umożliwiająca nawiązanie szybkiego i stabilnego połączenia z internetem.

Równie dobrym rozwiązaniem dla studentów – szczególnie tych, którzy czas na naukę dzielą z pracą zawodową – może okazać się HUAWEI MatePad 11.5″. To lekki, a zarazem solidny sprzęt, zapewniający wysoką wydajność pracy, dzięki konkretnemu procesorowi Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Ten mocarz waży przy tym niespełna pół kilograma, a jego bok mierzy 6,85 mm.

Ten tablet również zawiera aplikację Notatki – wraz ze wszystkimi wspomnianymi już wcześniej funkcjami, ułatwiającymi życie każdego studenta. Nie brakuje też innych funkcji, pomagających mu zarządzać sobą w czasie.

fot. Huawei

No i urządzenie to wcale nie gorzej sprawdza się w czasie wolnym. Ekran jest duży i równocześnie oferuje żywe, nasycone barwy. Dodatkowo cechuje go wysoka rozdzielczość, dzięki czemu szczegółowość obrazu jest pierwszorzędna, a obszar roboczy – duży. Złożony z czterech głośników system audio, wzbogacony o algorytmy Huawei Histen 8.1, dba zaś o to, by dźwięk dotrzymywał kroku obrazowi. Do relaksu przy serialu – w sam raz.

To wszystko razem sprawia, że tablet bardzo dobrze sprawdza się zarówno w domu, na uczelni, jak i podczas rozmaitych wyjazdów. Problemem nie jest także czas działania między ładowaniami, dzięki pojemnemu akumulatorowi (7700 mAh). Technologia szybkiego ładowania z mocą 20 W skraca zaś czas potrzebny na uzupełnianie energii.

Jeżeli zaś marzy Ci się dobry i atrakcyjny cenowo tablet dla ucznia, skieruj wzrok na model HUAWEI MatePad 11″ SE. Wzmianka o wzroku nie jest przypadkowa, bo charakterystyczną cechą tego urządzenia jest 11-calowy wyświetlacz Eye Comfort HUAWEI FullView, automatycznie dostosowujący parametry obrazu do otoczenia i redukujący emisję niebieskiego światła, które jest szkodliwe dla oczu.

Równocześnie urządzenie może też pochwalić się niezłą wydajnością, zapewniając tym samym komfortowe warunki do nauki, jak i relaksu w czasie wolnym. Odporna na uszkodzenia obudowa wykonana z metalu sprawia, że tablet jest gotowy na rozmaite przygody, szczególnie że jest też lekki i smukły.

MatePad 11 SE (fot. Huawei)

Mobilność jest niezaprzeczalnym plusem tego tabletu. Urządzenie waży zaledwie 475 gramów, a do tego długo działa między jednym ładowaniem a drugim. Żeby rozładować jego akumulator z poziomu 100% musisz oglądać filmy w rozdzielczości Full HD przez 10 godzin – a to już o czymś świadczy.

Ten model także jest wyposażony w czterogłośnikowy system audio zapewniający realistyczne efekty i optymalizujący balans pomiędzy najważniejszymi dźwiękami a tłem. Rodzice szukający urządzenia dla swoich dzieci docenią z kolei możliwość utworzenia specjalnego konta objętego kontrolą (można ustawić między innymi rodzaj dostępnych treści czy też maksymalny czas korzystania).

Wreszcie, kolejnym atutem nie do przecenienia – jeszcze jedna gra słów ;) – jest atrakcyjna cena. A skoro już przy niej jesteśmy…

Kiedy jak nie teraz? Kup tablet Huawei w promocyjnej cenie

Wybrane tablety firmy Huawei są teraz dostępne w specjalnych, promocyjnych cenach:

MatePad SE 11″ (6/128 GB) kosztuje 749 złotych (o 150 złotych mniej),

kosztuje 749 złotych (o 150 złotych mniej), MatePad 11.5″ (6/128 GB) kosztuje 999 złotych (o 100 złotych mniej),

kosztuje 999 złotych (o 100 złotych mniej), MatePad 11.5″ (8/128 GB) z klawiaturą kosztuje 1299 złotych (o 200 złotych mniej),

kosztuje 1299 złotych (o 200 złotych mniej), MatePad 11.5″ S PaperMatte Edition (8/256 GB) z rysikiem kosztuje 1699 złotych (o 200 złotych mniej),

kosztuje 1699 złotych (o 200 złotych mniej), MatePad 11.5″ S PaperMatte Edition (8/256 GB) z klawiaturą i rysikiem kosztuje 1999 złotych (o 200 złotych mniej).

Wszystkie urządzenia w obniżonych cenach można teraz znaleźć w oficjalnym sklepie producenta.

Materiał powstał na zlecenie Huawei CBG Polska