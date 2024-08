Promocja na smartfony marki Honor. Producent daje rabaty i prezenty

Promocja to zawsze mocny argument, żeby kupić nowy smartfon. W tym przypadku obejmuje ona aż 7 modeli z różnych półek cenowych, więc każdy powinien znaleźć propozycję odpowiednią dla siebie. Do tego producent obniżył cenę jednego tabletu.

Promocja na smartfony marki Honor

Zaczniemy od razu „z grubej rury”. Chiński producent zdecydował się bowiem obniżyć cenę składanego smartfona Magic V2 aż o 1000 złotych. Oferta jest dostępna w Play. Urządzenie bez abonamentu kupicie za 7499 złotych, natomiast wraz z umową za 6999 złotych. Opcjonalnie możecie zdecydować się na zestaw z tabletem Honor Pad 9 8/256 GB Wi-Fi – bez umowy za 8999 złotych, a z umową za 8499 złotych.

Kolejna oferta dotyczy flagowego modelu Magic 6 Pro. W jego przypadku nie przewidziano rabatu (rekomendowana cena to 5999 złotych), ale przy jego zakupie można otrzymać tablet Pad 9 lub Pad 8 albo superszybką ładowarkę (w zależności od miejsca, w którym zdecydujecie się kupić ten smartfon). W niektórych sklepach jest jednak dostępny za około 4900 złotych bez gratisów.

Producent przygotował też zestawy, w skład których wchodzi smartfon oraz smartwatch lub/i słuchawki. Do modeli Honor 200 i 200 Pro otrzymacie smartwatch Watch 4 i słuchawki Earbuds X6, a do 200 Lite tylko słuchawki Earbuds X6. Cena zestawów to kolejno 3499, 2599 i 1499 złotych. Ta oferta obowiązuje do 15 sierpnia 2024 roku.

Rabat możecie otrzymać również w przypadku zakupu smartfona Honor 90 – producent daje na niego 20% zniżki. Ewentualnie, jeśli kupicie go w cenie bez rabatu, otrzymacie w prezencie smartwatch Watch 4. W niższej cenie dostępny jest też model 90 Lite.

Nie tylko promocje na smartfony

Równocześnie producent obniżył cenę tabletu Pad 8 – w porównaniu z poprzednią ceną detaliczną obniżka sięga blisko 30%.

Urządzenia chińskiej marki znajdziecie w ofercie Orange, Play i Plusa oraz w sklepach z elektroniką – Media Expert, RTV Euro AGD i x-kom. To linki afiliacyjne – korzystając z nich, wspieracie naszą działalność, nie ponosząc żadnych kosztów. Dziękujemy!