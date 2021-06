NVIDIA zmniejsza dostawy RTX-ów 2060, w celu zwiększenia produkcji kart z serii RTX 30xx

NVIDIA robi wszystko, żeby poprawić tragiczną sytuację na rynku kart graficznych. Przykładowo, firma musiała posunąć się do ograniczenia Hash Rate w układach Ampere tylko i wyłącznie po to, żeby nie nadawały się do kopania kryptowalut. Najnowsze informacje mówią o tym, że producent układów graficznych ma zwiększyć produkcję kart z serii Ampere RTX 30xx, jednocześnie redukując dostawy starszych, lecz nadal sprzedawanych układów.

Dotychczasowe działania NVIDII praktycznie nic nie wniosły

Wcześniej w tym roku NVIDIA zmniejszyła produkcję kart opartych na mikroarchitekturze Turing, m.in. GTX 1650 Super, GTX 1660 czy RTX 2060, tak aby móc skupić się na obecnej generacji układów graficznych. Jak wszyscy widzimy, niewiele to zmieniło. Zieloni w tamtym czasie jeszcze nie oferowali tak zwanych kart CMP, które nie nadają się do gier, a są dedykowane głównie górnikom kryptopwalut.

Wydajność układów CMP (źródło: Nvidia)

Obecnie NVIDIA na stronie internetowej informuje o istnieniu układów Ampere stworzonych z myślą o kopaczach, jednak w Europie tego typu kart nie kupimy. Dlaczego? To ze względu na to, że konsumenckie układy nadają się do pozyskiwania kryptowalut lepiej, niż te stworzone z myślą o górnikach. Informacje widniejące na stronie producenta, mówią o dosyć niskich wartościach Hash Rate, podczas wydobywania Ethereum. Najtańszy Ampere, czyli RTX 3060, oferuje 40 MH/s, będąc wydajniejszym od 30HX, 40HX oraz nieznacznie ustępując 50HX.

Kolejne cięcia w dostawach Turingów mogą poprawić dostępność kart RTX 30xx

W tym miesiącu NVIDIA planuje zmniejszyć o połowę dostawy RTX-ów 2060. Podobną strategię mają przyjąć kluczowi dostawcy modeli niereferencyjnych, m.in. Gigabyte i MSI. Ta decyzja, potencjalnie pozwoli firmom skupić na dostawach aktualnej generacji kart graficznych RTX 30xx, opartych na mikroarchitekturze Ampere. Karty Turing GTX z serii 16xx w następnych miesiącach mają iść powoli w odstawkę.

Jeszcze większe zredukowanie dostaw, a następnie stopniowe wycofanie starszych kart graficznych powinno otworzyć drogę do normalizacji sytuacji na rynku. Dodatkowo firma wprowadziła LHR czyli Lite Hash Rate – algorytmy obniżające wydajność konsumenckich układów RTX w wydobywaniu kryptowalut. Są to kroki, które w jakimś stopniu mogą przyczynić się do poprawy dostępności kart. Kolejne miesiące powinny zweryfikować użyteczność decyzji NVIDII.