NVIDIA kończy oficjalne wsparcie kart graficznych GTX z serii 600 oraz 700

Po 9 latach NVIDIA, wraz z nadchodzącą generacją sterowników, zakończy okres wsparcia dla kart opartych na mikroarchitekturze NVIDIA Kepler. Gałąź R470, której premiera odbędzie się już niebawem, będzie ostatnią pełnoprawną aktualizacją dla układów Kepler, czyli przede wszystkim GTX 600 i GTX 700.

NVIDIA nie pozostawia wyboru użytkownikom starszych grafik w tak trudnym czasie?

Na początek uspokoję posiadaczy Keplerów – karty bez oficjalnego wsparcia jak najbardziej są zdatne do użytku, aczkolwiek z małą, nieznaczną różnicą. Karty bez aktualnych sterowników nie są optymalizowane pod kątem nowych gier komputerowych. Będąc jednak szczerym, nie uważam to za poważny brak, bowiem 9-letnie karty graficzne nie są przystosowane do obecnych tytułów typu Cyberpunk 2077 czy Assassin’s Creed Valhalla.

Zabieg ten nie jest więc żadnym ultimatum ze strony firmy NVIDIA, aby wymienić leciwe układy graficzne na nowsze, ponieważ obecnie jest to (prawie) niemożliwe. Karty będą jednakowo wspierane przy aktualizacjach oraz poprawkach systemowych przez następne trzy lata, zatem Windows powinien być wyświetlany poprawnie do tego czasu.

Czy ta decyzja wpłynie jakkolwiek na posiadaczy Keplerów? Nie sądzę

Sprawdziłem obecnie dostępną ankietę dotyczącą kart graficznych, które są obecnie wykorzystywane przez użytkowników Steama. Układy oparte na mikroartchitekturze Kepler są (nawet razem) niewielkim procentem całego rynku. Najczęściej widoczny jest GTX 750 Ti, który zebrał 1,08% udziałów. Reszta GTX 700 ma zdecydowanie mniejszy, bo w okolicach 0,2-0,3%. Warto dodać, że najnowsze gry nie są projektowane z myślą o tak starych układach, a więc przy optymalizacji nowszych tytułów są po prostu pomijane.

Karty graficzne z serii GTX 600 oraz GTX 700 nadają się głównie do gier e-sportowych typu CS:GO czy League of Legends, gdzie producenci nie stawiają wysokich wymagań sprzętowych. Osoby korzystające z Keplerów i tak nie zyskują dodatkowej wydajności wraz z nowymi aktualizacjami sterowników, bowiem NVIDIA skupia się przede wszystkim na tym, aby doszlifować sterowniki dla nowszych układów.