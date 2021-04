Pierwszy duży dodatek do Assassin’s Creed Valhalla zadebiutuje później niż pierwotnie zapowiadano

Oddać trzeba Ubisoftowi, że Assassin’s Creed Valhalla wyjątkowo mu się udał. Nic zatem dziwnego, że gracze chcą więcej przygód w tym świecie. Twórcy postanowili więc wydać duży fabularny dodatek do gry, jednak niestety nie zadebiutuje on w podawanym wcześniej terminie.

Pierwszy fabularny dodatek Gniew druidów do Assassin’s Creed Valhalla od Ubisoft opóźniony

Gniew druidów – bo tak nazywa się pierwszy duży fabularny dodatek do ostatniego Assassin’s Creed – miał zadebiutować już niebawem, bo z końcem tego miesiąca. Niestety, Ubisoft przesunął premierę tego rozszerzenia na 13 maja 2021 roku bez podawania dokładnej przyczyny – standardowo podano tylko formułkę, że „data premiery została przesunięta, by dostarczyć jak najlepszy produkt końcowy”.

Rozszerzenie to skupi się na lasach Irlandii, w których główny bohater (lub bohaterka) Valhalli spotka tajemniczych druidów. Zadaniem gracza będzie odkrycie tajemnic tego starożytnego kultu – aby to zrobić, Eivor będzie musiał(a) przekonać do siebie lokalnych rządzących. Całość zapowiada się więc naprawdę interesująco!

Na ten moment niestety nie wiemy nic więcej, ale twórcy zapowiadają, że już wkrótce podzielą się z graczami nowymi informacjami odnośnie tego dodatku. Co ważne, Gniew druidów ma nie być ostatnim tego typu fabularnym rozszerzeniem do Assassin’s Creed Valhalla – spodziewać się możemy jeszcze co najmniej jednego dużego DLC, a kto wie, czy twórcy nie pójdą za ciosem i stworzą kolejne rozbudowane fabularne rozszerzenia.

Assassin’s Creed Valhalla – Gniew druidów niestety nie jest samodzielnym dodatkiem do gry, więc do odpalenia tej zawartości dodatkowej potrzebować będziecie podstawowej wersji gry Ubisoftu. Oczywiście, jeśli posiadacie wykupioną przepustkę sezonową do gry, to nadchodzący dodatek dostaniecie całkowicie za darmo. Valhalla dostępna jest od listopada zeszłego roku na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X|S.