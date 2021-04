Elektryczna limuzyna Mercedesa z zasięgiem 770 km. To będzie sztos!

Mercedes EQS zapowiada się na jednego z ciekawszych elektryków, które niebawem wyjadą na publiczne drogi. Producent, jeszcze przed oficjalną premierą, zdradził kilka szczegółów na jego temat.

Z Zakopanego do Gdańska bez przerwy na ładowanie

Do niedawna samochody elektryczne uważano wyłącznie za dobre rozwiązanie do miasta. Głównym problemem, uniemożliwiającym komfortowe podróżowanie na dłuższe dystanse, był zasięg. W ciągu ostatnich lat zaszły jednak spore zmiany i coraz częściej słyszymy o możliwości przejechania ponad 500 km.

Co więcej, realne staje się podróżowanie z Zakopanego do Gdańska na jednym ładowaniu. Tesla Model S Plaid ma zapewnić zasięg przekraczający 840 km. Z kolei Mercedes EQS, będący elektrycznym odpowiednikiem klasy S, zaoferuje zasięg do 770 km według normy WLTP.

Jak podaje niemiecki producent samochodów, wartość 770 km udało się osiągnąć m.in. dzięki imponująco niskiemu współczynnikowi oporu powietrza – 0,20. Warto dodać, że to pierwszy samochód produkcyjny, który osiągnął taki współczynnik Cd. W topowej odmianie pojemność akumulator wyniesie 107,8 kWh (netto), czyli naprawdę dużo, a to za sprawą specjalnie zaprojektowanej platformy, która przeznaczona jest wyłącznie dla elektryków.

Zależnie od wybranego wariantu, Mercedes EQS zapewni od 333 do 524 KM, a w planach jest jeszcze mocniejsza wersja. Moc przenoszona będzie na tylną oś lub wszystkie cztery koła. W przypadku napędu 4MATIC pojawi się funkcja inteligentnego rozdzielania momentu obrotowego pomiędzy osiami – rozkład jest kontrolowany do 10000 razy na minutę.

Na stacjach szybkie ładowania Mercedes EQS obsłuży moc nawet 200 kW, co umożliwi przejechanie kolejnych 300 km po zaledwie 15 minutach. Natomiast na wolniejszych ładowarkach z prądem przemiennym będzie można ładować z mocą do 22 kW.

Premiera już niebawem

Mercedes EQS to nie tylko świetny zasięg, ale też trzy duże ekrany, atrakcyjnie wkomponowane w deskę rozdzielczą, rozbudowany asystent głosowy, inteligentna nawigacja z opcją omijania korków, jak również bogaty zestaw systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy.

Elektryczna limuzyna oficjalnie zostanie zaprezentowana już 15 kwietnia 2021 roku. Wówczas z pewnością poznamy jeszcze więcej interesujących szczegółów.