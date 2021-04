Call of Duty: Warzone i Modern Warfare z nawet 70% wyższą wydajnością – oto efekt technologii NVIDIA DLSS

Dla większości graczy najbardziej rewolucyjną technologią firmy NVIDIA ostatnich lat jest ray tracing, który sprawia, że odbicia w grach wideo wyglądają tak realistycznie, jak nigdy wcześniej. Dla mnie jednak największą rewolucją od Zielonych jest technologia DLSS, która znacząco poprawia wydajność w grach wideo na najnowszych kartach NVIDIA.

Co to jest DLSS od NVIDIA?

W skrócie: Deep Learning Super Sampling to technologia skalowania obrazu od NVIDII, która sprawia, że gra renderując się w niższej rozdzielczości wygląda tak, jakby była odtwarzana w natywnej i wyższej rozdzielczości. Co najlepsze, różnice pomiędzy obrazem renderowanym natywnie a tym z DLSS są już na tyle mało zauważalne, że w codziennym graniu trudno w ogóle je dojrzeć.

Oznacza to ogromny wzrost wydajności w grach w przypadku kart NVIDII, który sprawia, że granie w rozdzielczości 4K w wysokiej liczbie FPS staje się już codziennością dla wielu graczy. Haczyk tkwi w tym, że implementacja DLSS w grach nie jest jeszcze tak łatwa, jakby chcieli tego twórcy, przez co liczba tytułów obsługujących tę technologię powiększa się stopniowo, małymi kroczkami.

Call of Duty: Warzone i Modern Warfare otrzymało wsparcie dla NVIDIA DLSS

Kilka nowych gier zyskało właśnie obsługę NVIDIA Deep Learning Super Sampling, a co za tym idzie – wyższą wydajność. Tym razem na tapet wzięto m.in. Call of Duty: Warzone wraz z Call of Duty: Modern Warfare, które od tej pory znacząco przyśpieszą, co jest niezwykle ważne w tak dynamicznych grach FPS.

Jak widać na załączonym powyżej materiale wideo, wzrost liczby klatek na sekundę w rozdzielczości 4K jest naprawdę znaczący, co może przyczynić się nie tylko do bardziej płynnej rozgrywki, ale też do zwiększenia liczby detali w grze, jeśli gramy akurat na tańszej lub starszej karcie graficznej NVIDIA.

Nie samym Call of Duty człowiek żyje…

Oprócz dwóch powyższych tytułów od Activision, wsparcie dla DLSS zyskały jeszcze dwie gry: słynący ze swej nienajlepszej optymalizacji Mortal Shell i Naraka: Bladepoint, czyli battle royale od studia 24 Entertainment, w którego dzięki DLSS zagrać będzie można w 4K i nawet 120 klatkach na sekundę!

Jak zatem widać, liczba gier obsługujących DLSS ciągle się powiększa, co mnie niezwykle cieszy, bo napędza to rozwój tej niezwykle przydatnej dla graczy technologii. Pamiętajcie jednak, że DLSS jest dostępne tylko dla posiadaczy kart RTX od NVIDIA, choć AMD szykuje już swoją odpowiedź na to rozwiązanie.