NVIDIA RTX A2000 to profesjonalna karta graficzna, która znajdzie miejsce w kompaktowych stacjach roboczych

NVIDIA jest w głównej mierze znana z układów z linii GeForce GTX oraz RTX, tworzonych z myślą o graniu. Ponadto producent tworzy karty graficzne, dedykowane profesjonalistom, które zdecydowanie bardziej nadają się do stacji roboczych. Zieloni zaprezentowali już najbardziej zaawansowane, profesjonalne karty, a ostatnio swoją premierę miał układ NVIDIA RTX A2000.

NVIDIA RTX A2000 to kompaktowa, profesjonalna karta graficzna

Pod koniec ubiegłego roku miała miejsce premiera najbardziej wydajnego, profesjonalnego układu GPU z rodziny Ampere, czyli NVIDIA RTX A6000. Karta jest bezpośrednim następcą Quadro RTX 8000 i chociaż NVIDIA nie stosuje już oznaczenia Quadro, seria AX000 ma identyczne zastosowanie – ma trafiać do stacji roboczych, w których potrzebna jest wysoka wydajność oraz duża ilość wbudowanej pamięci wideo.

NVIDIA RTX A2000 jest obecnie najmniej zaawansowanym układem z całej rodziny, do której należą także RTX A4000, RTX A5000 oraz wcześniej wspomniany RTX A6000. Oczywiście każdy nabywca wybiera kartę, spełniającą jego oczekiwania – NVIDIA RTX A2000 będzie idealnym sprzętem dla mniej wymagających twórców wszelakich treści.

NVIDIA RTX A2000 ma na pokładzie chip GA106, wytworzony w architekturze NVIDIA Ampere i z wykorzystaniem 8-nm procesu litograficznego Samsunga. Bazowy zegar rdzenia to 562 MHz, a w trybie boost osiąga on 1200 MHz. Ponadto karta została wyposażona w 6 GB pamięci wideo GDDR6 na 192-bitowej szynie i efektywnym taktowaniu na poziomie 12000 MHz.

Układ zapewnia również 3328 jednostek cieniujących, 104 teksturujących i 48 renderujących. W profesjonalnej karcie nie mogło zabraknąć też 104 rdzeni tensor trzeciej generacji oraz 26 rdzeni Ray Tracing drugiej generacji. Dodatkowo producent wyposażył model NVIDIA RTX A2000 w interfejs PCI-Express 4.0.

Jeżeli natomiast chodzi o konstrukcję karty, to mamy do czynienia z kompaktowym, 2-slotowym układem z jednym wentylatorem promieniowym (turbiną). Układ cechuje się wskaźnikiem TDP na poziomie 70 W, a więc nie potrzebuje dodatkowego złącza zasilania. NVIDIA RTX A2000 ma 4 złącza mini DisplayPort 1.4a, które umożliwiają podłączenie do czterech ekranów o rozdzielczości 4K i odświeżaniu 120 Hz lub dwóch wyświetlaczy, pracujących w rozdzielczości 7680×4320 @60 Hz (8K).

Karta znajdzie miejsce przede wszystkim w mniejszych stacjach roboczych, ale jednocześnie powinna oferować wysoką wydajność w zastosowaniach profesjonalnych, pomimo mniejszego zapotrzebowania na prąd. NVIDIA RTX A2000 została wyceniona na 449 dolarów (równowartość ~1750 złotych) i trafi na rynek dopiero w październiku 2021 roku.