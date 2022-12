Sony trzyma gamingowych zakładników? Microsoft oskarża konkurencję!

Już w momencie ogłoszenia informacji o chęci przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft wiedzieliśmy, że będzie to wydarzenie dekady. Nie każdy się jednak spodziewał, że stanie się to przyczynkiem do telenoweli z udziałem największego rywala.

Chciałbyś zagrać w Bloodborne na Xboksie? To sobie poczekasz

Wczoraj Microsoft opublikował odpowiedź na zarzuty FTC (Federal Trade Commision) – ziezależnej agencji rządowej Stanów Zjednoczonych, która postanowiła złożyć pozew o zablokowanie przejęcia Activision Blizzard przez giganta z Redmond.

Komisja wyraziła szczególne zaniepokojenie ekskluzywnością nadchodzących tytułów od przejętej niedawno Bethesdy – Redfall i Starfield, co miałoby sugerować, że nie można ufać Microsoftowi. Kiedy chętna zakupu firma przejmie ogromną bibliotekę IP należącą do Activision Blizzard, może zacząć zamieniać tytuły dostępne na większość platform na ekskluzywne dla swojej konsoli. Właściciel Xboksa postanowił odnieść się do tych zarzutów wbijając przy okazji szpile PlayStation, największemu konkurentowi.

Final Fantasy VII Remake – tytuł o czasowej ekskluzywności niedostępny do dziś na konsolach Microsoftu. (Karol Krajewski / Tabletowo.pl)

Zapowiadając Final Fantasy VII Remake, było ono reprezentowane jako tytuł o czasowej ekskluzywności na PlayStation 4. Gracze wyczekiwali więc premiery na pozostałe platformy, które byłyby w stanie udźwignąć tytuł bez rozwiązań chmurowych – PC-a oraz Xboksa. O ile jednak gra trafiła w końcu na platformę Steam, dzień debiutu na Xbox One, czy Xbox Series S/X nigdy nie nadszedł.

Microsoft po raz kolejny potwierdził więc to, o czym wspominał przy przygotowywaniu odpowiedzi dla CMA – Competition and Markets Authority, odpowiednikowi FTC (czy polskiego UOKiK) w Wielkiej Brytanii – Sony niekoniecznie kwapi się do tego, aby swoje czasowe exclusive’y publikować na Xboksie.

Co wolny Sony, to nie Microsoftowi

Oprócz wyłącznej zawartości, Sony zawarło również umowy z zewnętrznymi wydawcami, które wymagały od nich wykluczenia Xboksa z listy platform, na których mogą oni dystrybuować swoje gry. Przykładem takich gier są m.in.: Final Fantasy VII Remake (Square Enix), Bloodborne (From Software), nadchodzący Final Fantasy XVI (Square Enix) i niedawno ogłoszony remaster Silent Hill 2 (Bloober Team) Odpowiedź Microsoftu do FTC w sprawie blokowania przejęcia Activision-Blizzard

Ciężko nie odmówić Microsoftowi racji. Kiedy Rise of the Tomb Raider został zapowiedziany jako czasowy exclusive na Xboksa, na firmę posypały się gromy. Tytuł trafił na PlayStation 4 jedenaście miesięcy po premierze, zahaczając o PC-y o wiele wcześniej – niemal 4 miesiące po listopadowej premierze w 2015 roku. Kiedy Horizon: Zero Dawn opuściło konsolę Sony 3 lata od debiutu i zostało opublikowane na Steamie i Epic Games Store, niektórzy gracze twierdzili, że przecież firma musi czymś zachęcić osoby do zakupu konsoli.

Mam nadzieję, że Microsoft dopnie swego i dojdzie do transakcji pomiędzy nim a Activision Blizzard. O wiele bardziej wierzę w to, że gigant z Redmond będzie wypuszczał kolejne gry z krótką czasową ekskluzywnością na swoje konsole niż w to, że Sony pójdzie na rękę graczom i zacznie sygnalizować, jak długo mamy czekać na pojawienie się gier kojarzonych z PlayStation na innych platformach.