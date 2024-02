Nowy smartfon vivo V30 5G jest dużym, pozytywnym zaskoczeniem

Średniopółkowy smartfon to bardzo szeroka kategoria. Znajdziemy w niej zarówno słabiej, jak i mocniej wyposażone urządzenia. Nowy vivo V30 5G zdecydowanie należy do tej ostatniej grupy.

Specyfikacja smartfona vivo V30 5G

Nie musieliśmy długo czekać na oficjalną premierę tego modelu, choć okazał się on nieco inny niż się spodziewaliśmy. O ile jego ogólny design pozostał identyczny, o tyle zaskoczeniem jest liczba aparatów. Według przedpremierowych doniesień urządzenie miało mieć trzy aparaty z tyłu i jeden z przodu. Okazuje się, że na pleckach „ostały się” tylko dwa, ale za to jakie!

fot. producenta

Producent zdecydował się bowiem umieścić na tyle tego modelu dwa aparaty o rozdzielczości 50 Mpix każdy. To niespotykane połączenie w urządzeniach ze średniej półki – najczęściej widzimy takie we flagowcach. A to high-end przecież nie jest. Jeden z aparatów na panelu tylnym otrzymał obiektyw ultraszerokokątny, natomiast główny optyczną stabilizację obrazu. Do tego jest świetlny pierścień Aura Light, który zapewni lepsze oświetlenie przy zdjęciach portretowych.

Producent nie ograniczył się jednak do tylko dwóch aparatów o rozdzielczości 50 Mpix, ponieważ na przodzie urządzenia także jest 50 Mpix aparat. Został on umieszczony w okrągłym otworze w 6,78-calowym, obustronnie zakrzywionym wyświetlaczu AMOLED o rozdzielczości 1,5K z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Ekran osiąga też jasność do 2800 nitów, co jest flagowym poziomem.

We wnętrzu urządzenia umieszczono natomiast procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) oraz od 8 do 12 GB RAM i od 128 do 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, a także akumulator o pojemności 5000 mAh, który obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 80 W. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 14 z nakładką Funtouch OS 14 i ma grubość 7,45 mm – producent podkreśla, że to jego najsmuklejszy smartfon z taką baterią. Ponadto deklaruje, że model ten będzie działał płynnie przez 50 miesięcy (tj. ponad 4 lata).

Cena, dostępność vivo V30 5G

Cena tego modelu nie została ujawniona, natomiast producent zapowiedział, że vivo V30 5G będzie dostępny wkrótce na ponad 30 rynkach, w tym w Egipcie, Hong Kongu, Indiach, Indonezji, Pakistanie, Tajlandii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Nie wymienił z nazwy żadnego kraju w Europie, natomiast mamy pewność, że urządzenie (niestety) nie trafi do Polski.