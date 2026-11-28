Okazuje się, że starania o cyberbezpieczeństwo mogą się skończyć, zanim jeszcze się zaczną. Znana firma specjalizująca się w antywirusach sprawdziła, jak wyglądały cyberzagrożenia w 2026 roku.
Zagrożenie, które czeka w ukryciu
Nowe badanie opublikowane przez firmę Kaspersky nie pozostawia żadnych wątpliwości, jeżeli chodzi o to, jaka forma cyberataku zyskuje na popularności. W 2026 roku liczba smartfonów z preinstalowanym malware była 2,5 raza wyższa niż rok temu. W tym czasie oszuści szczególnie upodobali sobie dwa rozwiązania należące do jednej rodziny.
Wraz z backdoorem nazywanym Triada, oprogramowanie Keenadu wykryto w ponad 220 tysiącach zainfekowanych urządzeń, co stanowiło 88% całej puli przebadanych sprzętów. Co to oznaczało dla właścicieli felernych telefonów?
Malware, który czeka w smartfonie
Aby rozjaśnić całą sytuację – Keenadu to szkodliwy program typu backdoor – jego zadaniem jest uniknięcie wykrycia przez zabezpieczenia systemu i znalezienie drogi dla innych, potencjalnie bardziej złośliwych rozwiązań.
Aby właściwie opisać zagrożenia związane z Keenadu, należałoby go nazwać „platformą”. Zamiast opierać się na jednym, niebezpiecznym działaniu, może on posłużyć m.in. do pobierania i instalowania innych aplikacji malware, wyświetlania fałszywych reklam i generowania zysku z nich oraz wdrożenia urządzenia do szerszej sieci złośliwego oprogramowania, a – co za tym idzie – otworzenia drogi do dalszego łamania zabezpieczeń.
Koniec końców właściciele zainfekowanego urządzenia będą borykali się z wolniejszymi osiągami, nadmiernym zużyciem baterii i fałszywymi reklamami. W przypadku firm istnieje również ryzyko ujawnienia danych wrażliwych.
Dalsze szczegóły badania są równie przerażające. Okazuje się bowiem, że platforma może pozostać uśpiona na urządzeniu nawet przez 2,5 miesiąca. Oznacza to, że w przypadku prostych metod antywirusowych, Keenadu może zostać niewykryty przy wstępnej konfiguracji smartfona.
Jak jednak dochodzi do zarażenia urządzenia? W przypadku tego ataku istnieją dwa słabe ogniwa – producent elektroniki, który instaluje rozwiązanie celowo, lub pośrednik działający w złej wierze. Kaspersky zaznacza, że jest to o tyle ważne w tej sytuacji, że Keenadu instaluje się na poziomie firmware’u, przez co zwykłe antywirusy czy przeprogramowanie urządzenia nie wystarczą, aby pozbyć się zagrożenia.
Finalnie cała sprawa przypomina nam o trzech fundamentach związanych z cyberbezpieczeństwiem. Po pierwsze, łatwiej zapobiegać niż leczyć. Po drugie, warto kupować urządzenia z zaufanego źródła. Po trzecie, ochrona antywirusowa to nie jednorazowe działania, a proces, który musi trwać nieustannie.