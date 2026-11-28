Okazuje się, że starania o cyberbezpieczeństwo mogą się skończyć, zanim jeszcze się zaczną. Znana firma specjalizująca się w antywirusach sprawdziła, jak wyglądały cyberzagrożenia w 2026 roku.

Zagrożenie, które czeka w ukryciu

Nowe badanie opublikowane przez firmę Kaspersky nie pozostawia żadnych wątpliwości, jeżeli chodzi o to, jaka forma cyberataku zyskuje na popularności. W 2026 roku liczba smartfonów z preinstalowanym malware była 2,5 raza wyższa niż rok temu. W tym czasie oszuści szczególnie upodobali sobie dwa rozwiązania należące do jednej rodziny.

Wraz z backdoorem nazywanym Triada, oprogramowanie Keenadu wykryto w ponad 220 tysiącach zainfekowanych urządzeń, co stanowiło 88% całej puli przebadanych sprzętów. Co to oznaczało dla właścicieli felernych telefonów?

Malware, który czeka w smartfonie

Aby rozjaśnić całą sytuację – Keenadu to szkodliwy program typu backdoor – jego zadaniem jest uniknięcie wykrycia przez zabezpieczenia systemu i znalezienie drogi dla innych, potencjalnie bardziej złośliwych rozwiązań.

Aby właściwie opisać zagrożenia związane z Keenadu, należałoby go nazwać „platformą”. Zamiast opierać się na jednym, niebezpiecznym działaniu, może on posłużyć m.in. do pobierania i instalowania innych aplikacji malware, wyświetlania fałszywych reklam i generowania zysku z nich oraz wdrożenia urządzenia do szerszej sieci złośliwego oprogramowania, a – co za tym idzie – otworzenia drogi do dalszego łamania zabezpieczeń.

Koniec końców właściciele zainfekowanego urządzenia będą borykali się z wolniejszymi osiągami, nadmiernym zużyciem baterii i fałszywymi reklamami. W przypadku firm istnieje również ryzyko ujawnienia danych wrażliwych.

fot. Julio Lopez | Pexels

Dalsze szczegóły badania są równie przerażające. Okazuje się bowiem, że platforma może pozostać uśpiona na urządzeniu nawet przez 2,5 miesiąca. Oznacza to, że w przypadku prostych metod antywirusowych, Keenadu może zostać niewykryty przy wstępnej konfiguracji smartfona.

Jak jednak dochodzi do zarażenia urządzenia? W przypadku tego ataku istnieją dwa słabe ogniwa – producent elektroniki, który instaluje rozwiązanie celowo, lub pośrednik działający w złej wierze. Kaspersky zaznacza, że jest to o tyle ważne w tej sytuacji, że Keenadu instaluje się na poziomie firmware’u, przez co zwykłe antywirusy czy przeprogramowanie urządzenia nie wystarczą, aby pozbyć się zagrożenia.

Finalnie cała sprawa przypomina nam o trzech fundamentach związanych z cyberbezpieczeństwiem. Po pierwsze, łatwiej zapobiegać niż leczyć. Po drugie, warto kupować urządzenia z zaufanego źródła. Po trzecie, ochrona antywirusowa to nie jednorazowe działania, a proces, który musi trwać nieustannie.