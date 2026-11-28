„Połowa ludzkości znajduje się w strefie zagrożenia powodziami, suszami, ekstremalnymi burzami i pożarami. Żaden naród nie jest na to odporny, a mimo to nadal napędzamy nasze uzależnienie od paliw kopalnych. (…) Mamy wybór: zbiorowe działanie lub zbiorowe samobójstwo” – to refleksja, jaką sekretarz generalny ONZ, António Guterres podzielił się podczas berlińskiego Petersberg Climate Dialogue w lipcu 2022 roku.

Zbiorowe działanie czy zbiorowe samobójstwo?

Minęły cztery lata. Z jednej strony dokonał się w tym czasie olbrzymi postęp, a w 2025 roku po raz pierwszy wiatr i słońce wygenerowały w Unii Europejskiej więcej energii elektrycznej niż wszystkie paliwa kopalne razem wzięte. To ta dobra wiadomość.

Zła natomiast jest taka, że aktualnie w skali globalnej mamy do czynienia z rekordowo dużym zużyciem paliw kopalnych. Tak intensywnie nie eksploatowano ich nigdy wcześniej – nawet wtedy, gdy stanowiły absolutną podstawę miksu energetycznego.

Swoją niebagatelną rolę odgrywa w tym sztuczna inteligencja, która w ostatnich latach rozwija się w zawrotnym tempie. Kolejne firmy dołączają do wyścigu, a kolejni użytkownicy decydują się na korzystanie z owoców tego postępu. Stąd też w 2025 roku globalne zużycie energii przez centra danych (wszystkie, nie tylko związane z AI, choć udział tych ostatnich sukcesywnie rośnie) wyniosło 485 TWh, a Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) szacuje, że do 2030 roku będzie to już 950 TWh. To mniej więcej 3% całego światowego zapotrzebowania na prąd.

Cena sztucznej inteligencji

Dla wielu z nas rozmowy ze sztuczną inteligencją to codzienność. Popularne narzędzia są dostępne bez opłat, ale to, że nie płacimy za nie bezpośrednio, wcale nie oznacza, że nie ponosimy kosztu. AI potrafi zaoferować złożoną odpowiedź w bardzo krótkim czasie i musi to mieć swoją cenę.

Szacuje się, że przeciętnie pojedyncze zapytanie o coś bota, takiego jak ChatGPT czy Gemini, generuje od 3 do 10 razy większe zapotrzebowanie energetyczne niż tradycyjne wyszukiwanie informacji w Google. Wygenerowanie dwóch obrazków zaś potrafi zużyć mniej więcej tyle prądu, co naładowanie do pełna akumulatora w typowym smartfonie.

To może niewiele mówić, dopóki nie spojrzy się na konkretne liczby. Google nie udostępnia oficjalnych statystyk, ale OpenAI dzieli się liczbami zdecydowanie chętniej i podaje, że ChatGPT codziennie jest pytany o najróżniejsze rzeczy co najmniej 2,5 miliarda razy, a do tego dochodzi ponad 500 milionów generowanych obrazów na dobę. Biorąc zaś pod uwagę popularność wyszukiwarki Google i systemu Android, można się domyślać, że w przypadku Gemini liczby są jeszcze większe.

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Sprostanie tak dużemu zapotrzebowaniu nie jest łatwe, a odnawialne źródła energii mają swoje ograniczenia. Efekt jest taki, że w krajach, gdzie powstają duże centra technologiczne, operatorzy celowo opóźniają lub wręcz anulują zamykanie starych elektrowni węglowych i stawiają nowe bloki na gaz ziemny.

Cofanie postępu

Podczas gdy globalnie centra danych i szeroko rozumiany sektor AI razem odpowiadają obecnie mniej więcej za 1-2% zapotrzebowania na energię elektryczną, w USA wskaźnik ten – według niektórych wyliczeń – już przekroczył albo zaraz przekroczy 6%. Właśnie dlatego na wstrzymywanie się z zamykaniem elektrowni węglowych w dużej mierze decydują się operatorzy w Stanach Zjednoczonych. To między innymi firma PacifiCorp, która zatrzymała wyłączenie bloków w Huntington i Hunter w stanie Utah.

Amerykańska agencja EIA (Energy Information Administration) podała, że w 2025 roku w USA wyłączono zaledwie 2,6 GW mocy z węgla – tak niskiego wyniku nie odnotowano od 15 lat, co wyraźnie pokazuje, jak bardzo cofnął się rozwój. Wyłączenie 4,8 GW opóźniono, a 1,1 GW całkowicie anulowano.

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Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w Azji, gdzie na dużą skalę otwiera się nowe lub rozbudowuje stare kopalnie i elektrownie węglowe. Kilkaset firm realizuje lub planuje nowe projekty wydobywcze, a do tego dochodzi budowa przeszło 600 nowych elektrowni węglowych (Chiny odpowiadają za 70% tych projektów, a Indie za kolejne 18%).

Sztuczna inteligencja to katalizator

Sztuczna inteligencja nie jest wyłączną przyczyną rosnącego zużycia energii. Należy jednak do kluczowych, a przede wszystkim do najszybciej rosnących czynników obciążających sieci energetyczne. Wynika to z jej dynamicznej ekspansji, jak również z faktu, że odpowiadające za jej działanie serwerownie muszą pracować bez przerwy i praktycznie przez całą dobę na porównywalnym poziomie.

Skok zapotrzebowania okazał się na tyle gwałtowny, że konieczne było podjęcie natychmiastowego działania – stąd (choć nie tylko przez AI) skierowano się w stronę paliw kopalnych, a nie na przykład długo budujących się elektrowni jądrowych.

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AI w dużej mierze przyczynia się do gwałtownego, lokalnego wzrostu zapotrzebowania energetycznego i zwiększa tymczasową zależność od wysokoemisyjnej mocy. Pytaniem bez odpowiedzi pozostaje na razie to, jak bardzo tymczasowa będzie ta zależność.

Jakkolwiek będzie brzmiała odpowiedź, w tej chwili wygląda to tak, że podejmowane od lat działania, mające na celu zmniejszanie emisji CO 2 , odchodzenie od paliw kopalnych i sukcesy w szeroko rozumianej zielonej transformacji zostały zepchnięte na dalszy plan. Rozwój został wstrzymany, a nierzadko wręcz cofnięty.

Ślad materiałowy

Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną jest najwyraźniejszym, ale nie jest jedynym aspektem w temacie negatywnego wpływu rozwoju sztucznej inteligencji na środowisko. Kolejnym istotnym wątkiem jest wydobycie surowców.

Infrastruktura AI wymaga olbrzymich liczb procesorów, serwerów, modułów pamięci i innych komponentów, których produkcja wiąże się ze stosowaniem miedzi, aluminium, niklu, kobaltu, litu, grafitu czy pierwiastków ziem rzadkich. Reuters podaje, że centra danych zużywają od 60 do 75 ton metali na każdy megawat zainstalowanej mocy.

Tymczasem wydobycie surowców oznacza emisję gazów cieplarnianych, zużycie dużej ilości wody czy długotrwałe przekształcanie terenu. Efektem ubocznym są w dodatku odpady górnicze i przeróbcze, które mogą zawierać metale ciężkie i substancje radioaktywne, a te – jeśli nie są odpowiednio składowane – prowadzą do zanieczyszczenia gleby i wód.

Co więcej, ze względu na szybki postęp wydajnościowy oraz presję na rozbudowę infrastruktury cykl wymiany podzespołów w serwerowniach może być stosunkowo krótki, podobnie jak ich żywotność (z powodu intensywnej eksploatacji). Wobec tego bardzo prawdopodobny jest scenariusz, w którym góry elektrośmieci będą się jeszcze powiększać.

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Tymczasem już w samym 2022 roku globalnie wytworzyliśmy około 62 miliony ton elektronicznych odpadów: to prawie 8 kilogramów na osobę albo – dla lepszej wizualizacji – to tyle, ile razem ważyłoby 1,55 miliona ciężarówek, a gdyby ustawić je jedna za drugą, utworzyłyby kolumnę rozciągającą się na cały równik. Najgorsze zaś, że recyklingowi poddano mniej niż jedną czwartą tej masy.

Woda w rachunku środowiskowym

Rozwój sztucznej inteligencji wyraźnie zwiększa również lokalne wykorzystanie wody. Centra danych potrzebują jej między innymi do chłodzenia, ale to tylko jedna czwarta miksu. Dwie trzecie wody związanej z serwerowniami generuje sam proces wytwarzania energii elektrycznej, a kolejny kawałek tortu powiązany jest z produkcją chipów i półprzewodników.

Jeśli chodzi o konkretne liczby, z szacunków IEA wynika, że sektor centrów danych (którego rozwój w największym stopniu napędzają obecnie firmy z branży AI) zużywa globalnie przeszło 560 miliardów litrów wody rocznie. I choć pojedyncze pytanie do Gemini kosztuje jedynie 5 kropli wody, to przy miliardach zapytań robi się z tego niemały zbiornik.

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Najbardziej problematyczny w tym kontekście jest fakt, że centra danych nierzadko powstają ostatnio w regionach, w których już występuje niedostatek wody. Tymczasem centrum danych o mocy 100 MW potrafi zużyć 2,5 miliarda litrów wody rocznie, a to tyle, ile do życia potrzeba 80 tysiącom osób.

To nie koniec

Negatywne skutki rozwoju sztucznej inteligencji nie kończą się wcale na gwałtownym wzroście zapotrzebowania na energię elektryczną czy wodę. Budowa centrów danych wpływa na lokalny krajobraz, wiąże się z hałasem, a czasem też bezpośrednio oddziałuje na środowisko życia zwierząt i roślin.

Oczywiście, nie można też zapominać o drugiej stronie medalu. Sztuczna inteligencja może być – i faktycznie bywa – wykorzystywana do tworzenia bardziej zrównoważonych technologii, monitorowania klimatu i optymalizacji zarządzania zasobami, prognozowania pogody celem zwiększenia efektywności produkcji rolnej czy też ochrony bioróżnorodności.

Każdy system AI – nawet jeśli służy ochronie natury – zostawia też jednak swój ślad środowiskowy. Każdorazowo trzeba więc oceniać go indywidualnie, próbując oszacować, czy potencjalne zyski przewyższają koszt.

Efekt odbicia

Gdyby pomyśleć chwilę o możliwych rozwiązaniach tych wszystkich problemów, można by dojść do wniosku, że trzeba naciskać na firmy technologiczne, by ich rozwiązania AI były bardziej efektywne, czyli zużywały mniej zasobów podczas realizacji zlecanych im zadań.

Niegłupia jest to propozycja, ale efekt wcale nie musi okazać się zadowalający. I to nie dlatego, że taka optymalizacja jest niemożliwa (bo pewnie jak najbardziej da się to zrobić), lecz ze względu na tzw. paradoks Jevonsa. Głosi on, że im efektywniej wykorzystywany jest dany surowiec, tym bardziej może rosnąć jego zużycie.

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Krótko mówiąc: zachodzi tu efekt odbicia. Chociaż pojedyncze zapytanie będzie generować mniejsze zużycie zasobów, to niskie koszty sztucznej inteligencji mogą doprowadzić do gwałtownego wzrostu zainteresowania, przez który sumaryczne wykorzystanie energii i wody wzrośnie.

Tymczasem wyraźnie widać, że coraz więcej osób nie wyobraża sobie normalnego funkcjonowania bez sztucznej inteligencji. Stąd też firmy oferujące rozwiązania AI czynią je coraz lepszymi i stawiają na przykład na automatyczne generowanie wielu wariantów odpowiedzi. Użytkowników to zachęca – rzeczywiście lawinowo rośnie zatem wzrost liczby zapytań.

Wygląda więc na to, że stojąc przed przywołanym przez Guterresa wyborem pomiędzy zbiorowym działaniem a zbiorowym samobójstwem, podjęliśmy decyzję.